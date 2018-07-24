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Dernek kisvesiyle paralel yapı

FETÖ’nün son uzantılarının yoğun bir şekilde sızdığı ve Türkiye’de 35 yıllık faaliyeti bulunan 18 bin üyeli “New Acropolis/Yeni Yüksektepe” örgütü tüm şemalarıyla birlikte deşifre oldu. Kendi milli marşı, bayrağı hatta parası bulunan örgütün Türkiye’de farklı tapınaklarda gizli toplantılar düzenlediği belirlendi.

24 Temmuz 2018 Salı 11:28
Dernek kisvesiyle paralel yapı

FETÖ’nün kripto yapılanmasının 15 Temmuz sonrası hızla çökmesi sonrası harekete geçen 60 yıllık tapınak tipi örgütlenmeler de Türk istihbarat birimleri tarafından çökertilmeye başlandı. FETÖ’nün son uzantılarının yoğun bir şekilde sızdığı ve Türkiye’de 35 yıllık faaliyeti bulunan 18 bin üyeli “New Acropolis/Yeni Yüksektepe” örgütü tüm şemalarıyla birlikte deşifre oldu. İspanya Büyükelçiliği’nde 35 yıldır idari personel maskesiyle görev yapan “Yüksektepe” Kıta sorumlusu Antonia Romero JIMENEZ’in çalışmaları Türk istihbarat birimlerine takıldı.

Dünya genelinde 50 ülkede faaliyet gösteren “New Acropolis/ Yeni Yüksektepe” hareketi, Roma değerlerini canlandırmayı amaçlıyor ve yargıdan siyasete birçok devlet kurumunda bulunan üyeleri üzerinden askeri-ekonomik ve siyasi istihbarat toplayıp, merkeze raporluyor. Yaklaşık 60 yıl önce İspanya’da kurulan “Yüksektepe” grubunun Kıta sorumluluğunu (Milli Başkan) yaklaşık 35 yıldır Türkiye İspanya Büyükelçiliği’nde idari memur maskesiyle çalışan Antonia Romero JIMENEZ’in yaptığı tespit edildi.

TÜRKİYE’DE 10 FARKLI TAPINAK

Türkiye’de 10 farklı tapınakta gizli toplantılar düzenleyen örgüt, Milli Başkana bağlı 17 kişilik “Balta” grubundan ve bu gruba bağlı 170 kişilik “Canlı Kuvvetler” üyelerinden oluşuyor. Örgüt herhangi bir operasyona karşı “İçeridekileri imha edin” talimatı ile eğitiliyor.  Dünya genelinde üye sayısı ise 18 bin. Türkiye’yi terk etmeye hazırlanan JIMENEZ’in devlet dairelerindeki üyelerinden topladığı bilgileri merkezlerine gönderdiği öğrenildi.  Üyelerin, iletişim araçlarında özel yazılım kriptolu ve şifreli teknik metodlar ile otomatik imha mekanizmaları kullandıkları da tespit edildi.

NEW ACROPOLİS/ YENİ YÜKSEKTEPE

Merkezi İspanya/Madrid’te bulunan Yeni Yüksektepe Derneği’nin kurucusu J.A. LİVRAGA, 17 yaşından itibaren ezoterik (içe dönük) inançlara yöneldi. 1957 yılında N.A. akımı kısa sürede 50 ülkede örgütlendi. LİVRAGA’nın ölümünden sonra yerine Delia STEİNBERG GUTSMAN geçti. Felsefe okulu olarak lanse edilen akımın üyelerinin çoğunluğu öğrenci ve serbest meslek sahibi ve devlet kurumlarında çalışan kişiler arasında seçilirken dünya genelinde 10 binden fazla aktif üyesi 100 bin destekleyicisinin bulunduğu değerlendiriliyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:28
  1. New Acropolis

YORUM YAZ

  • feritferit1 sa önce
    bu sapık dernek ve vakıflar derhal kapatılsın masonlarda dahil türk islam düşmanı bunlar kendi ayağımıza sıkmıyalım aptalmıyız
  • ali akali ak1 sa önce
    kardeşim derneklerle uğraşacağınıza, 40 ın üzerinde ABD-İSRAİL ASKERİ ÜSSÜ var topraklarımızda. tabiri diğer ile, topraklarımız İŞGAL ALTINDA. Bunlarla ilgilenin.. dernekmişmiş... bu üsler giderse ne dernek kalır, ne etö, ne fetö, ne pkk.. bu pisliklerin tek sebebi bu üslerdir. bırakın milleti oyalamayı, aldatmayı...
  • Şu bir gerçek kiŞu bir gerçek ki1 sa önce
    Türkiye'ye karşı yüzlerce,binlerce proje geliştirilmiş.Projeler de ana tema genelde beynini kiraya veren cemaat,tarikat türü yapılanmalar üzerinden yürütülüyor.Cemaatler de para işlerini kurutun,torpille devlet kadrolarına yerleşmelerine engel olun sorun biter.
  • ahmet demirahmet demir1 sa önce
    komplo teorisi denen ne varsa çıkıyor ortaya ama çok örgüt ve benzeri yapı varmış daha bilmediğimiz neler vardır.
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