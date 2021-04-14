Dernek binasına kumar baskını: 139 bin TL ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan tarihinde Yayla Mahallesi’nde bulunan bir dernek binasında kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzere baskın yaptı. Baskın sırasında içeride 31 kişinin bulunduğu belirlenirken, masa üzerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 4 bin 770 adet iskambil kâğıdı, 44 adet oyun pulu, 1 adet yazboz kâğıdı ve 245 TL para ele geçirildi.

Dernek başkanı hakkında ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama’ suçundan adli işlem başlatılırken, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 139 bin 66 lira para cezası uygulandı.