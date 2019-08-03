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Dermaroller nedir? Kimler kullanmalıdır?

Cilt üzerindeki etkileri saymakla bitmeyen dermaroller, son zamanlarda popülerliğine popülerlik kattı. Denedikten sonra etkisini fark eden herkesin önerdiği bu cihazı kimler kullanmalı?

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:41
Dermaroller nedir? Kimler kullanmalıdır?

Dermaroller; cildi gençleştirmek, sivilce izlerini tedavi etmek ve yaşlanma belirtilerini azaltmak için kullanılır.

Bir ucu düz, diğer tarafında ise yüzeyinde çok sayıda küçük, ince iğneler bulunan bir merdane diyebiliriz. Dermaroller cilt üzerinde yuvarlandığında, silindir üzerindeki küçük, ince iğneler cildi delmektedir. İğnelerin ciltte oluşturduğu delikler çok küçüktür ve yüzeysel olarak kabul edilir. Gözeneklerden daha küçük olan bu delikler, derinin dış katmanına zarar vermeden, ciltteki hasar için kan dokusu toplamayı amaçlar.

Toplanan hücreler sonucunda;

  • Cilt birçok hücreyi teşvik eder ve etkileşen maddelerin serbest bırakılması sağlanır.
  • Deri üzerinde yeni kan damarları oluşur ve kötü kanın çıkması sağlanır.
  • Cilt, kolajen üretimine geçer.

Uygulamadan sonraki, 5 gün boyunca, vücut tarafından üretilen kollajen tedavi edilen cilt bölgesinde biriktirilir. Bu, cildin daha sıkı olmasına yardımcı olur ve ince kırışıklıkların görünümünü azaltabilir. Cilt üzerinde yüzde 400 kolajen üretimi artmış olur.

Aslında dermatologlar tarafından yüz izleri ve cilt gençleşmesini tedavi etmek için kollajen üretimini artırmanın bir yolu olarak kullanılmıştır. Şimdi aynı zamanda terapötik ilaçlar ve aşıların cilt yoluyla iletilmesinin bir yolu olarak kullanılıyor.

Ayrıca, cildin görünümünü iyileştirmek için evde tedavi olarak popülerlik kazanmıştır. Birçok insan, yaşlanma belirtileriyle savaşmak için bu yöntemi kullanıyor. İşte derma

  • cilt sıkılığının kaybı
  • ince çizgilerin görünümü
  • akne izi
  • deri çatlağı
  • büyük gözenekler
  • yağlı cilt
  • ince çizgiler
  • kırışıklıklar
  • cilt sıkılığının kaybı
  • kırışıklık başlangıcı gibi konularda, mikro başlıklarla çözüm bulmanız mümkün.
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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:41
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  6. gençleşme
  7. cilt gerginliği

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