Yediklerimiz sivilce ve siyah nokta oluşumunu etkiler mi?

Yediğiniz her besinin vücudunuzda bir şekilde karşılık bulduğunu biliyor musunuz?

Siyah nokta ve sivilce oluşumunun yüzde 45'i yediğiniz besinlerden kaynaklanıyor. Özellikle cildi yağlı olan kişilerin karşılaştığı bu durum, dengeli ve düzenli beslenme sonucu ortadan kaldırılabilir.

Yediğiniz ve içtiğiniz her besin, süzülmek için safra kesesi ve karaciğerlerden geçer. Karaciğer bu yağı daha sonra kullanmak için depolar ve fazlası da vücudunuzda sivilce, siyah nokta olarak belirir.

Bu sorunun üstesinden gelmek için, beslenmenizi bir düzen üzerine oturtmalısınız. Bol sıvı tüketimi ve juicing ile desteklediğinizde, sivilce ve siyah noktalarınızda azalma meydana gelecektir.

Yemeklerinizde yeşil yapraklı sebzelere çiğ olarak yer verdiğiniz takdirde dahi, etkisini hissedeceksiniz. Dilerseniz bitki çaylarıyla da ciltteki yağı bir nebze olsun, arındırmak mümkündür.

Aslında bu sorunun temelinde, yediğiniz besinleri düzenleme, temizlik ve yeşil yapraklı sebzelerin desteği yatmaktadır.

Cildinizi dışarıdan beslemek, siyah nokta ve sivilce oluşumunu engellemek için, eşek sütü sabunuyla da destek verebilirsiniz.