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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti - İran'da 25 eyalet merkezinde zorunlu olmayan iş yerlerinin 10 gün süreyle kapatılmasına karar verildi - Yunanistan'da salgın önlemleri sıkılaştırıldı - Belarus hükümeti, yabancı vatandaşların ülkeye karadan sınır girişini geçici süreliğine durdurma yönünde karar aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 21:17:35 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 milyon 206 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 197 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 33 milyon 397 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 343 bine, Hindistan'da 8 milyon 143 bine, Brezilya'da 5 milyon 519 bine ve Rusya'da 1 milyon 618 bine yükseldi.

İspanya'da salgına karşı alınan önlemleri protesto etmek için bazı kentlerde gösteriler düzenlendi.

İtalya'da 31 bin 758 kişi ile en yüksek günlük vaka sayısı açıklanırken Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu, yeni tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Avusturya’da son haftalarda günlük artışın 5 binin üzerine çıkması nedeniyle gece belirli saatlerde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı açıklandı. Ülkede alınan yeni önlemler kapsamında salı gününden geçerli olmak üzere ikinci karantina sürecine girileceği, bu ayın sonuna kadar alınan kararların uygulanacağı duyuruldu.

Avustralya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) potansiyel Kovid-19 aşısının adil dağıtımı için örgütlediği kampanya kapsamında Pasifik ve Güneydoğu Asya ülkelerine 1 milyar Avustralya doları (700 milyon dolar) mali yardım yapacağını açıkladı.

İran'da salgın önlemleri çerçevesinde 25 eyalet merkezinde zorunlu olmayan iş yerlerinin 4 Kasım'dan 13 Kasım'a kadar 10 gün süreyle kapatılmasına karar verildi. Karara göre spor kulüpleri, kahvehaneler, çay bahçeleri, hayvanat bahçeleri, lunaparklar, kapalı havuzlar, okullar, üniversiteler, medreseler, dil kursları, kreşler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik merkezleri, camiler, pasajlar, gıda ürünleri satmayan alışveriş merkezleri, dondurma satıcıları, araba pazarları, halı satıcıları, oyuncakçılar, ev ürünleri satılan mağazalar, emlak ofisleri ve diğer zorunlu olmayan iş yerleri kapalı olacak.

Yeni önlemler kapsamında spor müsabakaları, yüz yüze sınavlar ile her türlü dini ve kültürel etkinliklerin yapılması yasak olacak. Kum, Meşhed, Tahran'daki türbeler de ziyarete kapalı olacak.

Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle salı gününden itibaren bir ay süreyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Vaka yoğunluğuna göre iki kategorili risk ayrıştırmasına gidilen ülkede birinci bölgeye dahil olan kentlerde kamuya açık tüm mekanlarda maske takma zorunluluğu uygulanacak, üniversitelerin tamamı uzaktan eğitim verecek ve yüzde 50 kapasiteyle evden çalışma modeli uygulanacak. Başkent Atina ve Selanik gibi büyük kentlerin dahil olduğu yüksek riskli ikinci bölgedeki tüm restoran ve kafelerin, sadece paket servisi yapmasına izin verilirken sinema, tiyatro ve konser gibi tüm toplu etkinlikler iptal edilecek.

Kosova'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle restoran ve kafelerin 21.00-05.00 saatlerinde yalnızca paket servisi yapmasına, alışveriş merkezlerinin ise söz konusu saatler arasında kapalı olmasına karar verildi.

Slovakya'da salgınla mücadele kapsamında 10 yaş üstü tüm bireylere test yapılmaya başlandı.

Belarus hükümeti, salgın nedeniyle 1 Kasım itibarıyla yabancı vatandaşların ülkeye karadan sınır girişini geçici süreliğine durdurma yönünde karar aldı.

Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, koronavirüse yakalandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in son yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını ve hastalığı atlattığını duyurdu.

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