DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 33 milyon 690 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 8 bine, iyileşenlerin sayısı 24 milyon 993 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 364 bin, Hindistan'da 6 milyon 145 bin, Brezilya'da 4 milyon 745 bin, Rusya'da 1 milyon 167 bine yükseldi.

Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde 5 Ekim’de başlayacak bir haftalık ara tatilin vaka sayılarındaki artış nedeniyle iki haftaya çıkarıldığını açıkladı.

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 143 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.



Almanya'da salgınla mücadelede ilave önlemler uygulanacağı açıklandı. Buna göre restoran ve kafelere girişlerde yanlış kimlik bilgisi verilmesi durumunda 50 avro ceza kesileceği bildirilirken, kapalı mekanlara havalandırma zorunluluğu getirildi. Vaka sayısı 100 bin nüfus başına 35’i aşması durumunda özel mekanlarda en fazla 25, kamusal mekanlarda en fazla 50 kişinin etkinliklere katılmasına izin verilecek. Vaka sayısının 100 bin nüfus başına 50’yi geçmesi durumunda ise katılım sayısı özel mekanlarda 10 kişi, kamusal mekanlarda 25 kişiyle sınırlandırılacak.

Avrupa Birliği (AB), salgında Gürcistan'a destek olmak için toplam 129 milyon avroluk anlaşma imzalandığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salgını kontrol altına almak için 18 Eylül'de başlatılan 3 haftalık karantinanın uzatılabileceğini açıkladı.

Uganda, İngiltere'deki Imperial College London Üniversitesiyle birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının insanlar üzerinde denemelerine kasım ayında başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, salgın nedeniyle 6 ay ara verilen ve 4 Ekim'de yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için birtakım tedbirler alınacağını duyurdu.



Malezya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı, ülkenin 2021'in başlarında Kovid-19 aşısının kullanılmasına yönelik karar vereceğini açıkladı.

Kırgızistan'da salgın durumunun ağırlaşması nedeniyle toplu taşıma araçlarının hizmetine ara verildiği, camilerin ve hayvan pazarlarının kapatıldığı Batken şehrinde, halkın tepkisi üzerine gece yarısı kısıtlamalar kaldırıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de okullar, salgın nedeniyle iki haftalık gecikmenin ardından, Türkiye ve Rusya'nın sağladığı ateşkesin güven ortamında açıldı.

Kenya'da, salgın önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 ay uzatıldı.

Avustralya'da Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne'de salgının yayılmasını araştıran komisyonun elde ettiği ilk bulgulara göre, ikinci dalganın, otel karantinalarındaki ihmallerden dolayı başladığı belirtildi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), salgın nedeniyle hava yolu yolcu trafiğinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 66 azalacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), salgınla ilgili yeni verilerin, dünyada her 8 ülkeden yalnızca birinin kadınları sosyal ve ekonomik etkilere karşı koruyacak tedbirler aldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sana Havalimanı'nın açılması, Kovid-19'la ilgili sağlık teçhizatının ve uzmanların bölgeye ulaştırılması hedefiyle İran destekli Husilerle görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.



