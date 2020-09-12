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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

ABD yönetimi, Kovid-19 kısıtlamalarına dayanarak 8 bin 800 refakatsiz çocuğu sınır dışı etti - İran'da sahte aşı satmakla suçlanan 5 kişi tutuklandı - Moldova'da sağlık alanındaki olağanüstü hal 30 Eylül'e kadar uzatıldı - BAE'de en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 21:14:44 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 28 milyon 838 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 922 bine, iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 716 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 639, Hindistan'da 4 milyon 659, Brezilya'da 4 milyon 282, Rusya'da 1 milyon 57 bine çıktı.

ABD'nin Meksika sınırında, salgınla bağlantılı önlemlerin uygulandığı marttan bu yana 8 bin 800 refakatsiz çocuğun, duruşma yapılmadan ülkeden çıkarıldığı bildirildi.

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerinin, verilen aranın ardından yeniden devam etmesi kararlaştırıldı.

Belçika'da Ulusal Sağlık Enstitüsünün paylaştığı bilgiye göre, 2-8 Eylül'de yeni vaka sayısının günlük ortalaması, bir önceki haftaya göre yüzde 29 artarak 588 oldu.

İran'ın başkenti Tahran'da sahte Kovid-19 aşısı satmakla suçlanan 5 kişinin tutuklandığı bildirildi. Söz konusu çetenin, aşıları "Remdesivir" ismiyle satışa sunduğu ve her aşıyı yaklaşık 450 milyon riyale (yaklaşık 2 bin dolar) sattığı kaydedildi.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 15 Mayıs’ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül'e kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Son 24 saatte 1007 kişide virüs tespit edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir günde en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Endonezya'da yetkililer, başkent Cakarta’da pazartesi yeniden uygulanacak geniş kapsamlı salgın kısıtlamaları kapsamında ibadethanelerin, sağlık protokollerine uyulması koşuluyla açık olabileceğini belirtti.

Malezya Sağlık Bakanı Ethem Baba, Malezya'nın Singapur ile kara sınırlarını Ocak 2021'den itibaren tamamen açmayı planladığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgınla mücadelede kullanılmak üzere bazı dost ülke bankalarında bulunan kendilerine ait paraları ABD baskısı nedeniyle teslim alamadıklarını söyledi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de, yasak karşıtlarının düzenlediği gösteride en az 3 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

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