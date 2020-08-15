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Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Rusya, geliştirdiği Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu - Danimarka, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirdi - Güney Kore hükümeti, salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı - Malavi'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 500'e yakın mahkuma af çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:01:16 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 milyon 496 bini aşarken, can kaybı 766 bin 194'e, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 248 bin 355'e yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 501 bine, can kaybı 172 bin 119'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 879 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 106 bin 523’e, vaka sayısı 3 milyon 275 bin 520’ye yükseldi.  İyileşen sayısı 2 milyon 394 bin 302 olarak kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayısı 65 bin 2 artarak 2 milyon 526 bin 193’e, can kaybı 49 bin 36’ya çıktı. Ülkede 1 milyon 808 bin 936 kişi iyileşti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 917 bin 884’e, ölü sayısı 15 bin 617’ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 729 bin 411’e ulaştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, tescillendiği açıklanan Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ludwigslust-Parchim bölgesinde, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralının ihlal edilmesi durumunda, çocukların ebeveynlerinden koparılabileceğine ilişkin düzenleme tartışmalara yol açtı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgın önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildiğini söyledi.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 492'ye, vaka sayısı 341 bin 70'e çıktı. Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 295 bin 630'a ulaştı.

Irak'ta son 24 saatte tespit edilen 4 bin 293 vaka ile bugüne kadarki en yüksek rakam kaydedilmiş oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 172 bin 583'e, can kaybı 5 bin 785'e çıktı.

Özbekistan'da karantina tedbirleri bugünden itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandı.

Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, ilgili devlet kurumlarına bazı ülkelerle düzenli uluslararası uçuşların yeniden başlatılması konusundaki çalışmaları hızlandırmaları talimatı verdi.

Azerbaycan'da açık alanı bulunan kafe ve restoranların çalışmasına izin verildi.

Güney Kore hükümeti, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Filipinler'de vakalardaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.

Afrika kıtasında, virüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 101 bin 65'e, ölenlerin sayısı ise 25 bin 139'a ulaştı.  Kıtada iyileşenlerin sayısı 814 bin 375 olarak kayda geçti.

Afrika ülkesi Malavi'de, salgınla mücadele kapsamında 500'e yakın mahkuma af çıkarıldı.


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