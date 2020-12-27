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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 57 milyonu geçti - Avrupa'da Kovid-19 aşıları yapılmaya başlandı - Berlin'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti - Pekin’de Kovid-19 vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle acil durum ilan edildi - Japonya, oturumu olmayan yolcuya ocak sonuna kadar kapılarını kapatıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:05:37 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80 milyon 934 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 768 bini, iyileşenlerin sayısı 57 milyon 120 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 452 bini, Hindistan'da 10 milyon 206 bini, Brezilya'da 7 milyon 466 bini ve Rusya'da 3 milyon 50 bini aştı.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin Kovid-19 salgınında ''en kötüyü henüz yaşamamış'' olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İsveç, İspanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya ve Kıbrıs Rum kesiminde Pfizer-BioNTech aşıları uygulanmaya başladı.

İngiltere'de Kovid-19 ile mücadelede en sert önlemlerin uygulandığı başkent Londra'daki metro ve şehirler arası tren istasyonlarına sessizlik hakim oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ise Kovid-19 aşılarının yapılacağı merkezlerden ilki açıldı.

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi milletvekilleri, Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan ve çalışmanın yasak olduğu Şabat'ta da devam edilmesi planına tepki gösterdi.

- Çin'de karides paketinde koronavirüs tespit edildi

Japonya, Kovid-19'un daha bulaşıcı olduğu iddia edilen mutasyonuna karşı, ülkede oturumu bulunmayan tüm ülke ve bölgelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılarını kapatacak.

Çin Komünist Partisinden yapılan açıklamada, Pekin'deki vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde "acil durum"a geçildiği ve virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylerin giriş-çıkışa kapatılacağı belirtildi. Başkent Pekin’de “acil durum” ilan edilmesinin ardından bazı semtlere giriş çıkışlar kapatılıyor.

Öte yandan Çinli yetkililer, Ekvador'dan ithal edildikten sonra Hubey eyaletinin Şiangyang kentine getirilen dondurulmuş karides paketinde koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Paketlerle temasta bulunan kişiler karantinaya alındı.

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