Derin Gerçekler'de bu hafta! Abdurrahman Dilipak Kazakistan'da yaşananları değerlendirecek
Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu "Derin Gerçekler" programında, Kazakistan'daki çatışmalar başta olmak üzere birbirinden önemli gündem maddeleri masaya yatırılacak. Gazeteci Abdurrahman Dilipak'ın yorumları ile katılacağı program Akit TV'de bu akşam saat 21:30'da başlayacak.
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Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu "Derin Gerçekler" programında bu hafta birbirinden önemli gündem maddeleri masaya yatırılacak.
Metaverse çılgınlığı!
Dolar/TL kurundaki dalgalanma ile ekonomi gündeminin yer alacağı programda, Kazakistan'da yaşanan çatışmalar da işlenecek. Gazeteci Abdurrahman Dilipak'ın yorumları ile katılacağı "Derin Gerçekler" de "Metaverse çılgınlığı" da konuşalacak gündem maddeleri arasında yer alacak.
Pandemi sürecine ilişkin değerlendirmelerin de yapılacağı program bu akşam saat 212:30 Akit TV ekranında yayınlanacak.