Derin dondurucuda pratik biber saklama | Yemeklik biber buzluğa nasıl atılır?

Derin Dondurucuda Pratik Biber Saklama Tarifi İçin Malzemeler

2 kg sivri kıl biber

Buzdolabı kilit poşeti

Derin Dondurucuda Pratik Biber Saklama Tarifi Nasıl Yapılır?

Yazın biberlerin fiyatı kışa göre daha uygun, kışın hem biberler iyi olmuyor hem de fiyatı neredeyse 3 katına çıkıyor. Biberleri yıkadıktan sonra doğrayıp kilit poşetlere koyup dondurabilirsiniz. Yemeklerinizde kullanırken kilit poşeti açıp kullanacağınız kadarını alıp tekrar ağzını kapatabilirsiniz. Ben doğraması kolay olduğu için ince sivri kıl biber kullanabilirsiniz. Bu biberler hem tatlı oluyor hem de bebekleriniz varsa tatlı olanı tercih edebilirsiniz. Ayrıca çekirdeğini ayırmak gerekmiyor. Afiyet olsun.

Püf noktaları

Poşetin havasını aldıktan sonra poşeti katlayıp, tekrar bir poşet içerisine yerleştirin. Biberler 2 poşet içinde olursa, bulunduğu dondurucuda diğer donan sebzelerin kokusunu almaz. Hazırladığınız bu yöntem ile yemeklik biberleri buzlukta üst üste yerleştirip, uzunca bir süre saklayabilirsiniz.