Derin devlet, Macron hakkında Trump'ın evini bastıracak ne biliyor?

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve evi FBI tarafından basılan Eski ABD Başkanı Donald Trump'a dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Barlas'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Dünyanın her bölgesinde sosyal ya da siyasal kargaşa çıkartmayı bir politik olarak benimseyen Amerikan derin devleti, sonunda kendi ülkesini hedef aldı. Eski Başkan Trump'ın evine baskın yapılarak Amerikan tarihinde görülmemiş bir skandala imza atıldı. FBI'ın açıklamalarına göre Başkan Trump görevinden ayrılırken gizli dosyaları evine taşımış. Başkan Trump'a sorduğunuz zaman bu dosyaların gizli olmadıklarını ve gizliliklerinin kendisi tarafından kaldırıldığını söylüyor.

Mesela Macron hakkında Amerikan derin devleti ne gibi bir gizli bilgiye ulaşmış olabilir. Çünkü bütün dünya Macron'un ortaokul öğrencisi iken kendisinden 24 yaş büyük ve iki çocuklu öğretmene aşık olduğunu, sonra bu kadınla evlendiğini biliyor. Ayrıca Macron'un cinsel eğilimleri hakkında da dünyada sayısız spekülasyon var. Anlayacağınız Amerikan derin devleti Fransız Cumhurbaşkanı hakkında dedikodu üretimi de yapmış. Yani derin devlet, Macron hakkında Trump'ın evini FBI'a bastıracak ne biliyor olabilir ki?

Ancak Trump yine de şükretmeli. Neticede sadece evine baskın yapıldı ve bir takım belgeler toplatıldı. Çünkü Amerikan derin devletinin ABD başkanlarını öldürdüğünü de biliyoruz. Mesela Abraham Lincoln, Amerikan iç savaşını kazandıktan sonra tiyatroda vurularak öldürülmemiş miydi? Ya da Kennedy, Teksas eyaletinde vurulmamış mıydı? Başkan William McKinley öldürmemiş miydi? Ronald Regan saldırıya uğramamış mıydı? Trump ABD'nin derin devletini kızdıracak hatalar yaptı. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki komplolarını bozdu ve Amerika'nın tezgahladığı vekâlet savaşlarına son vermeye çalıştı. Kısacası bu bela yapı şimdi kendi ülkesinde faaliyete başladı.