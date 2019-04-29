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Dericilik sektörü ihracatta yeni pazarlara yönlenecek

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB), 2018 yılında Türkiye’ye 1.

29 Nisan 2019 Pazartesi 09:54
Dericilik sektörü ihracatta yeni pazarlara yönlenecek

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB), 2018 yılında Türkiye’ye 1.6 milyar dolardan fazla döviz kazandıran deri ve deri mamulleri sektöründe daha fazla ihracat için çalışmalarını sürdürüyor.


Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, yeni yönetim olarak göreve geldiklerinden sonraki 1 yıllık dönemde ihracatı artırmak amacı ile birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ve bunun meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.


Yeni pazar arayışları hakkında bilgi veren Zandar, “Alt sektörlere yönelik arama konferanslarından, sektörlerimizde verimlilik çalışmalarına kadar birçok faaliyette bulunduk. Yurtdışında ise Ağustos ve Şubat aylarında Moskova EuroShoes fuarlarına katıldık. Ocak ayında ise ExpoRivaSchuh Fuarı’nda yer aldık. 2019 yılında planladığımız deri konfeksiyon ve saraciye sektörlerine yönelik Ticaret Heyetimizin ön çalışmasını başlattık ve Hollanda’ya bir ön heyet gönderdik. Güney Kore’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretin notlarını üyelerimiz ile paylaştık. İhracatımızı artırmak ve yeni pazarlar bulmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” şeklinde konuştu.



Sektörlerin taleplerine ve sorunlarına hızlı çözüm


Geçtiğimiz yıl göreve geldikten sonra EDDMİB organizasyonu içerisinde sektörlere özel konulara eğilen, sorunları çözüme kavuşturmak için çalışan sektör temsilcilikleri oluşturulduğunu ifade eden Zandar, belirlenen temsilcilerin ayakkabı, deri grubu, konfeksiyon ve saraciye olmak üzere 4 ayrı sektörde faaliyet gösterdiğini belirtti. Böylece, sektörlerin taleplerine ve sorunlarına daha hızlı çözüm bulduklarını dile getiren Zandar, önümüzdeki aylarda ayakkabı, saraciye ve tabakhanelere yönelik olarak faaliyetler düzenlenerek, tüm üyelere yerinde ziyaretler gerçekles¸tirileceğinin müjdesini verdi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 09:54
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