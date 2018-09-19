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Deri kanserinin en önemli sebebi güneş

Genel kanser oluşumu içinde Melanom (deri - cilt- kanseri ) en sık rastlanılanı...

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:52
Deri kanserinin en önemli sebebi güneş


Deri kanserinden korunmak için yapılması gereken zararlı güneş ışınlarından korunmak. Güneşe aşırı maruz kalma, bronzlaşma dahil olmak üzere özellikle su toplaması ile seyreden ikinci derece güneş yanığı deri kanserinin temel sebebi. Daha az önemli faktörler tekrarlayan tıbbi ve endüstriyel X ışınlarına maruz kalma, yanık veya yara izi bırakarak iyileşen cilt hastalıkları, kömür katranı veya arsenik gibi kimyasal ürünler içeren maddelere mesleki olarak maruz kalmak ve genetik olarak ailede cilt kanseri bulunması. Açık tene sahip olup güneş yanığı ihtimali fazla olan kişiler, daha yüksek riske sahip.. Güneş ışınları deri kanserine sebep olan en önemli sebep olduğundan en önemli koruyucu önlem güneşten kaçınmak..

Deri üzerinde pek çok görünümü var

Sizden birkaç soruyu cevaplamanızı isteyeceğiz. Mesela:

● Öncekilerden farklı bir ben dikkatinizi çekti mi?

● Hızlı büyüyen benleriniz var mı?

● Renkleri değişti mi?

● Benlerin çevresi düzensiz mi?

● Eski bir beniniz iltihaplandı mı?

● Eski bir beniniz hiç kanadı mı?

● Daha önce ben yokken yeni yeni oluşumlar mı ortaya çıktı?

● Ailede cilt kanseri var mı?

● Güneşte hemen kızaran kızıl veya sarışın biri misiniz?

● Vücudunuzda çapı 1 milimetreyi aşan 4-5'i aşkın ben var mı?

SONUÇ

Eğer 6 veya daha fazla soruyu evet diye cevap verdiğinizi görüyorsanız, vakit geçirmeden bir cilt hastalıkları uzmanına başvurun. Çünkü melanom söz konusu olabilir.

Gölgede bile risk

Güneşin ultraviyole ışınları ve ısısı, ışığa duyarlı olan ciltlerde çeşitli derecelerde reaksiyonlara yol açabilir. Hafif bir kızarıklıktan, kaşıntılı kabarık döküntülere varana kadar (polimorf ışık erupsiyonu), rozasea hastalığından lupus eritematozus hastalığının tetiklenmesine kadar çeşitli durumların sorumlusudur. Ayrıca güneş ışınları çocuklar ve bebekler üzerinde daha fazla olumsuz etkilere sahiptir; onların ciltleri daha transparan ve savunmasızdır.

Ultraviyole ışınlarının özellikle 1 yaş altındaki bebeklerin cildini olumsuz etkiliyor.

GÖLGEDE BİLE..

Güneş ışınları, saat 16.00'dan sonra da gölgede bile çocuklara ve hassas ciltli bebeklere yansıyarak olumsuz etkileyebiliyor. Uzun süre güneşe maruz kalındığında, ciltte önce birinci derece kızarıklık oluşur. Daha uzun süreli hasarlarda, cilt üzerinde su dolu ikinci derece kabarcıklar izlenir. Birinci derece yanıklarda soğuk kompres yapılmalı, nemlendirici ve ağrı kesiciler kullanılmalıdır. İkinci derece yanıklarda da soğuk su uygulanmalı ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Eğer çocuğunuz açık tenli, sarışın veya kızıl saçlı, renkli gözlü, çilli ise güneş yanıklarına karşı daha hassastır.

KORUYUCU KREM FİYASKOSU

Uzmanlar, güneş kreminin çocukları güneşin olumsuz etkilerine karşı tam olarak korumadığını bildirdi.

İngiliz uzmanlar, çocuklar için özel olarak üretilen güneş kremlerinin, paketlerinin üzerinde yazılanlara göre çok daha az koruma sağladığını belirtti.

8 farklı markanın ürünlerini inceleyen uzmanlar, bunlardan üçünün, zararlı Ultra viyole (UV) ışınlarından, üzerinde yazılandan daha az koruduğunu, dördünün ise belirtilenden çok daha düşük koruma faktörü içerdiğini tespit etti.

Ticaret Standartları Enstitüsü uzmanları tarafından yapılan araştırma sonucunda, üretici firmalardan, kurallara uygun üretim yapmaları istendi. İstendi ama ya para hırsı!

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:52
  1. güneş
  2. cilt kanseri
  3. deri kanseri

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