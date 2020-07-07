Deri hastalıkları ve nedenleri
Deri hastalıkları neden olur? Özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının yüksek oluşu, güneş ışınlarının dike yakın açılarla yeryüzüne ulaşması, terleme gibi nedenlere bağlı olarak cilt hastalıklarının görülme oranında artış gözlenir. Peki deri hastalıkları nelerdir?
Deri vücudumuzu örten en büyük organdır. Derinin görevi, vücut ısısını ayarlamak, gaz alışverişi yaparak solunuma ve terleyerek boşaltıma yardımcı olmaktadır. Deri, ayrıca vücudu dış etkilerden korumaktadır. “Deri aynı zamanda bağışıklık süreçleriyle de ilgilidir ve metabolik fonksiyonlara sahiptir.”
Yaz aylarında deri hastalıklarının önlenebilmesi için gereken önlemler alınmalı, güneş koruyucu kremlerin kullanımı alışkanlık haline getirilmeli ve sık sık duş alınmalıdır. Bu önlemlere rağmen bir deri hastalığına yakalanmanız durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurarak cildiye uzmanı (dermatolog) kontrolünden geçebilir, hekiminizin önerileri doğrultusunda önlemler alarak bu hastalıklardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
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