Turkcell’in dijital yayıncılık platformu Dergilik, yurt dışındaki okurlarından da bu dönem büyük ilgi görüyor. Koronavirüse dair anlık bilgilendirmeler yapan, aynı zamanda ev içi aktivite tavsiyelerinde bulunan Dergilik, içeriğiyle okur sayısını ikiye katladı.

Turkcell’in dijital yayıncılık platformu Dergilik, binlerce gazete ve dergi içeriğiyle yurt dışındaki Türkler tarafından da ilgi görmeye devam ediyor. Koronavirüsle ilgili vaka sayısı, sokağa çıkma yasakları gibi gündeme dair tüm haberler yetkin editörler tarafından seçilen yazılarla okurların dikkatine sunulurken, yurt dışında yaşayan okurlar da Türkiye’deki gelişmelerden anlık ve güncel bilgilendirmeler sayesinde haberdar oluyor. Dergilik’i bu süreçte en çok Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya’da yaşayan vatandaşlar takip ediyor.

Bu dönemi evde geçirenler için #EvdeHayatVar diyen Turkcell, Dergilik uygulaması üzerinden vatandaşlara evde yapılabilecek birçok aktivite önerisinde de bulunuyor. Spor aktivitelerinden ailecek oynanabilecek oyunlara, film ve yemek tariflerine farklı alanlarda sunduğu tavsiyelerle Dergilik, evdeki okurları tarafından büyük ilgi görüyor.

Aylık makale okuma sayısı iki kat artışla 5 milyona çıktı

Yapılan bilgilendirmede; önceki aylarda 2,5 milyonu bulan makale okuma sayısı ise mart ve nisan ayında iki katına çıkarak aylık 5 milyon seviyesine ulaştı. Kovid-19 öncesi Dergilik’teki makaleleri 18.00-19.00 civarında okumayı tercih edenler, salgın sonrası uygulamayı daha çok 13.00 ve 20.00 saatlerinde kullanmaya başladı. Yayın kategorilerinde de sağlık ve yaşam öne çıktı.

18-24 ve 25-34 yaşın Dergilik’i sıklıkla takip ettiği bu dönemde en çok makale okuyan şehirler ise; Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Adana, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya ve Kayseri oldu. Pandemi öncesi magazin ve mizah içerikli makaleleri tercih eden okurlar, koronavirüs salgınının ardından haber içeriklerini daha çok tüketmeye başladı.