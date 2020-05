"Dergah" dergisi mayıs sayısını online erişime açtı

İSTANBUL (AA) - Edebiyat, sanat ve kültür dergisi "Dergah"ın mayıs sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hayatı eve sığdıran edebiyatseverler için online erişime açıldı.

Kapağına Murat Çetin'in "Şimşir Yanığı" şiiri taşıyan son sayı, derginin internet sitesinden yayınlandı.

Dergah Genel Yayın Yönetmeni Ali Ayçil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle mart ayından bu yana okuyucuların edebiyat dergilerine ulaşmakta bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi.

- "Dergiler ile okuyucular bir bütün"

Ayçil, okuyucuların dergiye ulaşamadığını sosyal medya aracılığıyla öğrendiklerini belirterek, "Özellikle genç edebiyat okurları dergiye alışkın ve her ay dergiyi görmeyi arzuluyor. Biz mayıs sayısından önce nisan sayısını da ay sonunda internet sitemize yüklemiştik. Böylece edebiyat dergisine ulaşamayan okurlarımız ayın sonunda dergiyi görme fırsatı buldular. Fakat mayısta ay bitmeden bir hafta önce yükleyerek okuyucularımıza bir bayram hediyesi de olsun, bayramda edebiyatseverler dergimizi takip etsinler istedik." ifadelerini kullandı.

Edebiyat dergiciliğinin bir gönül işi olduğuna dikkati çeken Ayçil, dergiler ile okuyucuların bir bütün olduğunu ve her koşulda edebiyatı diri tutmak adına böyle bir kararın alındığını söyledi.

- "Türkiye büyük bir ülke"



Ayçil, salgın koşulları devam ettiği müddetçe "Dergah" dergisini yayınevinin sitesinden okurların istifadesine sunacaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye büyük bir ülke. Edebiyatı daha çok İstanbul, Ankara gibi ana merkezler üzerinden konuşuyoruz ama 100'e yakın üniversitesi olan, hemen hemen her ilinde edebiyatla ilgili insanların bulunduğu bir ülke. Bizim için nitelik sayıya tekabül etmiyor. Örneğin, Bayburt'ta 2 okurumuz varsa bu bizim çok önemlidir ve orada hayat vardır demektir. Kars'ta 3 genç ve yetenekli şair varsa orada hayat vardır demektir. Doğal olarak bu koşullarda Türkiye'nin her köşesinde dergiye ulaşmak isteyen insanlar var. Genç bir sanatçı olarak ürününüzü göndermişseniz, yayınlanmışsa ve o dergiyi göremiyorsanız çok hüzünlenirsiniz. Bunu genç şairleri ve hikayeciler çok iyi bilirler. Normal koşullarda koşarak o derginin ilk sayısını alır ve göğsünde taşır edebiyatçı. Günlerce ona bakar. Şimdi biz dergide ürünleri yayınlanan insanlara da böylece muhabbetli bir 'merhaba' diyoruz. Bir biçimde onlara ürünlerini görme fırsatı sağlıyoruz. Türkiye'de her kesimin bu koşullarda hayatı canlı tutma vazifesi var. Biz de dergiciler olarak elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekiyor."

Kurumların çıkardığı edebiyat dergilerinin, Türkiye'de edebiyat dergiciliğinin bel kemiğini oluşturduğunu ifade eden Ayçil, şu değerlendirmede bulundu:

"Dergah'ın yanı sıra 'Kitaplık', 'Varlık' ve 'Hece' gibi dergiler ya yayınevleri ya da bir kısım kültür şirketleri vasıtasıyla çıkıyor. Eğer bu kriz 5-6 ay devam ederse Türkiye'de gazeteler ve dergiler ciddi derecede sıkıntıya gireceklerdir. Çünkü iletişim koşulları, sosyal mekanlarda bir araya gelme ve programlar, edebiyat için önemlidir. Edebiyatı bir bütün olarak düşündüğümüzde dergicilik de bu canlılığın bir parçasıdır. Kültür programları, paneller, yayınevlerinin mekanlarına girip çıkmalar çok önemlidir. Bu süreçte edebiyatı canlı tutan koşullar ortadan kalktığı için bu hal edebiyat mamülünün tüketimine de yansıyor. Umuyoruz ki bu koşullar çok uzun sürmez, edebiyat ve hayatın diğer safhaları peyderpey normale döner."

Yazar Mustafa Kutlu'nun "Hayat Zor" hikayesinin yanı sıra Nilay Erik'in "Senin Hikayen", Osman Selvi'nin "Anjiografi", Dilara Ayşe Akdeniz'in "Balkon" isimli hikayeleri "Dergah"ın mayıs sayısında yer alıyor.

Dergide Osman Nuri Tolar "Beklenen Barbarlar", Bayram Tayyip Yaslıca "Atlıkarınca", Selam Yıldırım Kıldan "Kırık Fanus", Selman Bayer "Nisyan", Selçuk Küpçük "Nevin Abla" ve Mustafa Uçurum "Leyla'yı Çağırmak" şiirleriyle yer alırken dergide, Mustafa Özel "Finten'de Sömürgeci Dilin Reddi", Ahmet Duran Arslan "Yalnızlığın İki Kıyısında Behçet Necatigil", Aslı Esra Erdoğan "Vala Nurettin ve Sanatçı Toplantıları", İsmail Kara ise "Ahmet Yakupoğlu'nu Ziyaret" yazılarıyla okurların karşısına çıkıyor.

Orta sayfada yazar Elif Hümeyra Aydın'la yapılan "Öykülerimin anne-kız ilişkisi bağlamında anılacağını düşünüyorum" başlıklı söyleşiyi yayınlayan derginin mayıs sayısına, "https://www.dergah.com.tr" adresinden ulaşılabilir.