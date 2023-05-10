Dereyi görmeden paçayı sıvadılar! Seçimleri Millet İttifakı kazanırsa, bakın hangi bakanlığı kim alacakmış

14 Mayıs’ta halktan büyük bir tokat yiyecek olan Millet İttifakı, dereyi görmeden paçaları sıvamaya başladı.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Millet İttifakı'nda bakanlıkların dağıtıldığını, kimin hangi göreve geleceği konusunda listelerin hazırlandığını belirtti.

Sarıkaya, "Hatta o denli ki Savunma Sanayii, TÜİK, Enerji kurumları gibi birimlerin başına gelecek olanların isimleri de belirlenmiş, hatta bazı isimlere bugünden çalışmalarını yapmaları konusunda talimat verilmiş…" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma’ya ilişkin görev paylaşımının sinyallerini verdiğini belirten Sarıkaya şunları kaydetti:

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“Buna göre Hazine ve Maliye ikiye bölünecek, Maliye CHP’de, Hazine de İYİ Parti’de olacak.

Benzer şekilde Adalet CHP’de, İçişleri İYİ Parti’de bulunacak.

Klasik hale gelen bu paylaşım modelinde Dışişleri Bakanlığı CHP’de, Milli Savunma Bakanlığı ise İYİ Parti’de olacak.

Diğer icracı bakanlıkların dağılımı ise iki parti arasındaki oy oranlarına göre gerçekleşecek.

CHP kendi payından diğer partilere dağıtacak.

Orada ise partilerin beklentileri ve arzuları birbiri ile çakışıyor.”