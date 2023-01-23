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Yerel Dereye uçan araç alev alev yandı, sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Dereye uçan araç alev alev yandı, sürücü hayatını kaybetti

Mersin’in Akdeniz ilçesinde dereye uçan araç alev alev yanarken, sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 23:01:00 -
Dereye uçan araç alev alev yandı, sürücü hayatını kaybetti

Mersin’in Akdeniz ilçesinde dereye uçan araç alev alev yandı, sürücü hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Nacarlı Mahallesi yakınlarında Organize Sanayi Bölgesi ile otoyolu bağlayan yeni yol üzerinde meydana geldi.

Sürücü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, köprü üzerinden geçmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 AFS 93 plaka kamyon dereye uçtu. Dereye düşen kamyonda yangın çıkması sonucu henüz kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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