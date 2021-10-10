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Kadın - Aile Dereotu Aromalı Acur Turşusu Tarifi
Kadın - Aile

Dereotu Aromalı Acur Turşusu Tarifi

Dereotlu aroması ile tadı damağınızda kalacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 11:51:00 -
Dereotu Aromalı Acur Turşusu Tarifi

Dereotlu aroması ile tadı damağınızda kalacak.

Malzemeler

  • 2 baş sarımsak
  • 2 kg yeşil domates
  • 3 litre içme suyu
  • 3 kg acur (küçük boyutlarda)
  • 4 çay bardağı üzüm sirkesi
  • 2 tutam dereotu
  • 6 çorba kaşığı salamura tuzu veya kaya tuzu
  • Tane karabiber

Yapılışı

Domatesleri yıkadıktan sonra dörde bölün.  Acurları turşu suyunu çekmesi için kürdan yardım ile birkaç delik açın. Kavanozun en altına dereotlarını yerleştirin. Domates ve acurların arasına bütün diş sarımsakları, tane karabiberleri kavanoza yerleştirin.  3 litre içme suyuna tuz ve üzüm sirkesi ekledikten sonra üzerine dökün. Kavanozun kapağı sıkıca kapatmayı unutmanayız. Karanlık bir yerde 3 hafta kadar bekletin. Afiyet olsun 

 

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