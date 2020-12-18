  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor
Aktüel

Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor

Kırklareli Valisi Bilgin: - "Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri arttırmış durumdayız. Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan tüm araçlar dezenfekte ediliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:18:29 -
Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor

KIRKLARELİ (AA) - Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Kırklareli'ne giriş yapan araçlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Kırklareli Valiliği tarafından tampon bölgeye kurulan "Araç Dezenfeksiyon Tüneli"nde dezenfekte edilen araçlar işlemler için Dereköy Sınır Kapısı'na geliyor.

Burada da sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Sınır kapısında dezenfekte çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Osman Bilgin, burada yaptığı açıklamada, tüm dünyada etkisini gösteren salgına karşı her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını söyledi.

Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapacak tüm araçların dezenfekte edildiğini anlatan Bilgin, bu işleme tabi tutulmayan hiçbir aracın ülkeye girişine müsaade edilmediğini vurguladı.

Vali Bilgin, Kovi-19 salgınının asla hafiye alınmaması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri arttırmış durumdayız. Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Daha önceki süreçte sınır kapıları, havalimanları kapatılmıştı. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Bulgaristan'dan ülkemize gelen araçların dezenfekte edilmesi önemli bir konu. Sağlık hepimiz için en önemli." dedi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CAATSA (ABD yaptırımları) tam olarak neyi kapsıyor? Yusuf Alabarda F-16 detayını açıkladı
Gündem

CAATSA (ABD yaptırımları) tam olarak neyi kapsıyor? Yusuf Alabarda F-16 detayını açıkladı

Stratejist Yusuf Alabarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını değerlendirerek, 'CAATSA önemli projelerdeki al..
AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar
Dünya

AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar

Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da Müslümanların ve Yahudilerin karşı çıktığı dini usullerle hayvan k..
Trabzon'da drakula paniği! İstila ettiler
Gündem

Trabzon'da drakula paniği! İstila ettiler

Trabzon'da drakula korkusu yeniden patlak verdi. Maçka ilçesinde ortaya çıkan "turunçgil uzun antenli böceği" ile mücadele kapsamında hareke..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay