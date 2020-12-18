Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor

KIRKLARELİ (AA) - Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Kırklareli'ne giriş yapan araçlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Kırklareli Valiliği tarafından tampon bölgeye kurulan "Araç Dezenfeksiyon Tüneli"nde dezenfekte edilen araçlar işlemler için Dereköy Sınır Kapısı'na geliyor.

Burada da sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Sınır kapısında dezenfekte çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Osman Bilgin, burada yaptığı açıklamada, tüm dünyada etkisini gösteren salgına karşı her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını söyledi.

Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapacak tüm araçların dezenfekte edildiğini anlatan Bilgin, bu işleme tabi tutulmayan hiçbir aracın ülkeye girişine müsaade edilmediğini vurguladı.

Vali Bilgin, Kovi-19 salgınının asla hafiye alınmaması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri arttırmış durumdayız. Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan tüm araçlar dezenfekte ediliyor. Daha önceki süreçte sınır kapıları, havalimanları kapatılmıştı. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Bulgaristan'dan ülkemize gelen araçların dezenfekte edilmesi önemli bir konu. Sağlık hepimiz için en önemli." dedi.















