Derede erkek cesedi bulundu

Yalova’nın Bahçelievler Mahallesi Mesire Yolu ve Gezi Yolunun arasından geçen Safran Deresi içerisinde bir hareketsiz halde birisinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen noktaya gelen polis ve sağlık ekipleri yaklaşık 35 cm derinliğindeki suyun içerisinde boğulmuş şekilde bir erkek cesedi buldular.

Şahsın yapılan kontrolünde üzerinden Murat Abdioğlu (43) adına düzenlenmiş bir kimlik bulundu. Şahsın kalp krizi geçirerek suya düştüğü ve daha sonrasında ise boğulduğu düşünülüyor. Dereden çıkartılan ceset Yalova Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Şahsın ölüm sebebi ise burada yapılacak otopsi neticesinde netleşecek.