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Derede bir erkek cesedi daha bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 gün önce bir ceset bulunan derede bir erkek cesedi daha bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:53
Derede bir erkek cesedi daha bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 gün önce bir ceset bulunan derede bir erkek cesedi daha bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümlerle ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre,bir vatandaş Çırpan Mahallesi Dursunbey Caddesi, mevkiinden geçen Kirmastı Deresi’nde bir erkek cesedi fark etti.Olayın bildirilmesinin ardından bölgeyepolis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkan cesedin Cengiz M. ‘ye ait olduğu belirlendi.


2 gün öncede aynı yerde bir erkek cesedi daha bulunmuştu. Ölen iki kişinin de arkadaş olduğu iddia edildi. Diğer yandan soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri şüpheli ölümlerden sorumlu olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan Cengiz M.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:53
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