Türkiye’de milyon dolarlık destek: Kamuda yapay zekaya Google dokunuşu

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliğinde açıklanan girişim, Türkiye’nin kamu inovasyonunda bölgesel lider konuma gelmesini hedefliyor.

Etkinlikte konuşan Google Türkiye Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, dünya genelinde kamu yönetimlerinin yapay zekayı yeni nesil ekonomik değer üretimi ve kamu hizmetlerinin dönüşümü için ölçeklendirdiğini belirterek, Türkiye'nin bu alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde vizyoner hükümetlerin, kamu hizmetlerinde devrim yaratmak ve yeni nesil ekonomik değerlerin önünü açmak için yapay zekayı ölçeklendirdiğini aktaran Sobacı, "Güçlü dijital altyapısı ve dinamik yetenek havuzuyla Türkiye, bu küresel dalgaya liderlik etmek için benzersiz bir konuma sahip.

Küresel bir hiper ölçekleyiciden gelecek olan ve geçtiğimiz yıl duyurulan yerel Google Cloud bölgemiz, bu dijital geleceğin temel yapı taşını oluşturacak." diye konuştu.

Etkinlikte, PwC tarafından hazırlanan "Kamu için Yapay Zeka" raporunda da Türkiye'ye özel bulgular ilk kez paylaşıldı.

Rapora göre, kamu sektöründe yapay zekanın öncü şekilde benimsenmesi 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisi için "üçlü yapay zeka getirisi" sağlayabilecek.

Bu kapsamda bütçe açığında yüzde 12'ye varan daralma, kamu yönetiminde üretkenlikte yüzde 3'e varan artış, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) yüzde 3'e ve hane halkı gelirinde yüzde 2'ye varan yükseliş potansiyeli öngörülüyor.

GOOGLE.ORG'DAN 2 MİLYON DOLARLIK YENİ DESTEK

Etkinlikte verilen bilgilere göre, google.org'un 2 milyon dolarlık yeni desteği, toplumsal faydaya odaklanan iki öncelikli projeye finansal ve teknik katkı sunacak. Bunlardan ilki, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne sağlanacak Google Cloud kredilerini de içeren deprem izleme projesi olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden Doç. Dr. Çağrı Diner yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje, bu destekle, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün ulusal sismik ağının modüler bir yapay zeka algoritmasıyla otomatikleştirilmesi, deprem izleme ve erken uyarı sistemlerinin hız ve hassasiyetinin artırmayı hedefliyor.

İkinci proje ise sağlıkta erken teşhis alanına odaklanıyor. Yapay Zeka Ekosistemi Derneği'nin "Türk-Ses" projesine sağlanacak destekle, ses kayıtlarını analiz eden açık kaynaklı bir yapay zeka platformunun Alzheimer gibi nörobilişsel bozuklukların erken teşhisinde kullanılması ve erken tıbbi müdahaleye katkı sağlaması amaçlanıyor.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu yürütücülüğünde düzenlenen proje, insan sesi ve solunum biyobelirteçlerini analiz ederek başta Alzheimer hastalığı olmak üzere nöro-bilişsel bozuklukları erken evrede tespit ve risk değerlendirmesine yönelik yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirmeyi hedefliyor.

YOL HARİTASI, ÜÇ ANA BAŞLIKTA ŞEKİLLENİYOR

Açıklanan son fonla birlikte google.org'un 2016'dan bu yana Türkiye'deki kar amacı gütmeyen kuruluşlara sağladığı toplam destek 69 milyon dolara ulaştı. Bu tutarın 7 milyon dolardan fazlası nakdi, 61 milyon dolardan fazlası ise ayni desteklerden oluşuyor.

"Kamu için Yapay Zeka" yol haritası, kamuda bilinçli yapay zeka entegrasyonu, inovasyonu destekleyen politikalar ve geniş ölçekli yetkinlik kazandırma olmak üzere üç ana başlıkta şekilleniyor. Yol haritasında bulut odaklı ve yapay zekayı önceleyen politikalar, modern veri sistemleri ve destekleyici yasal düzenlemeler kritik unsurlar arasında gösteriliyor.

Google, yapay zekanın sorumlu biçimde yaygınlaştırılması için kamu görevlileri ve kamu sektörü liderlerine yönelik uzmanlık eğitimleri konusunda da işbirlikleri yürütüyor. Stratejinin sonraki aşamasında ise eğitim, lojistik ve siber güvenlik alanlarında yapay zeka ve bulut çözümlerinin ölçeklendirilmesi, dijital güvenin güçlendirilmesi ve ihracat rekabetçiliğinin artırılması hedefleniyor.