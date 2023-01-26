Derdinizin Türkiye olmadığını biz zaten biliyorduk! Levent Gültekin baklayı çıkardı: Kemal Bey’i aday yapıyoruz…
Halk TV ekranlarına çıkan Levent Gültekin, ağzındaki baklayı çıkardı. Gültekin canlı yayında ‘Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.’ dedi.” Bu açıklamaların üzerine “derdinizin Türkiye değil, koltuk olduğunu biz zaten biliyorduk” yorumları yapıldı.
Halk TV’de Murat Sabuncu ile program yapan Levent Gültekin, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.
Gültekin; 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.’ dedi.” Sözlerinin devamında,
“2017 referandumunda ‘inşallah referandumdan Evet çıkarda Kemal beyden kurtuluruz’ diyen adam Kemal beyin adaylığını organize ediyor. Bu sözleri siz duysanız endişe duymaz mıydınız?” dedi.
Sosyal medyada yorumlar gecikmedi. “Dertleri Türkiye olsa Türkiye için çabalarlardı, dertleri oturdukları koltuklar onları kurtarma peşindeler” ifadeleri kullanıldı.