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Spor Derbiye saatler kala dikkat çeken paylaşım
Spor

Derbiye saatler kala dikkat çeken paylaşım

Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, bu akşam oynayacakları Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'la ilgili mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 16:52:00 - 2021-01-17 16:54:19
Derbiye saatler kala dikkat çeken paylaşım

Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Beşiktaş'ın bu akşam Galatasaray ile oynayacağı maçın hakemi Cüneyt Çakır'la ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Erol Kaynar mesajında "Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesidir." ifadelerine yer verdi.

Kaynar'ın açıklaması şöyle:

"Fair play ruhuna tamam inanan bir camia olarak derbi maçının da bu ruha uygun şekilde cereyan etmesini arzu ediyoruz.

Daha önce belirttiğimiz gibi bu akşamki maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz 'derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesidir.'

Bununla birlikte VAR sistemi, hataların önüne kolaylıkla geçebilecek ve desteklediğimiz bir sistemdir. Karşılaşmanın VAR'da görevli hakemlerinin sistemi doğru kullanacaklarına ve olası hatalı kararlarla her iki camianın da üzülmeyeceği bir yönetim göstereceklerine inanmak istiyoruz.

Sadece sahadaki futbolun konuşulduğu güzel bir derbi olması dileğiyle.

Kamuoyuna saygıyla."

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