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Spor Derbinin VAR hakemi belli oldu!
Spor

Derbinin VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu. AVAR koltuğunda ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oturacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 14:47:00 -
Derbinin VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 24. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ali Palabıyık üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ali Palabıyık, VAR hakemi olarak görevlendirildi.

AVAR'da Serkan Tokat ve Serkan Olguncan var

Derbide Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan yapacak.

Mücadelenin daha önce açıklanan baş hakemi Cüneyt Çakır, dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olmuştu.

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