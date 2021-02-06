Derbinin ilk 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray derbide karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray derbide karşılaşıyor.
FENERBAHÇE - GALATASARAY
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Osayi, Samatta
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Onyekuru, Mohamed
HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Ülker Stadyumu
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN Sports 1