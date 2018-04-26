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Derbinin hakemi açıklandı!

Şampiyonluk mücadelesinde lider Galatasaray, takipçilerinden Beşiktaş'ı kendi evinde konuk edecek. Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:55
Derbinin hakemi açıklandı!

Süper Ligde bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakemi açıklandı.

Derbiyi Hakem Fırat Aydınus yönetecek. Yardımcılıklarını ise; Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Yarın:

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan

28 Nisan Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Nisan Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:55
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