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Derbinin anahtarı ilk gol

- Beşiktaş ile Galatasaray arasında en az bir golün atıldığı son 24 lig maçında öne geçen taraf sadece bir kez yenildi- Söz konusu 24 maçın 19'unda öne geçen takım sahadan galibiyetle ayrıldı- İki rakım arasındaki son 24 karşılaşmada 15 kez Galatasaray, 9 kez de Beşiktaş öne geçti

30 Kasım 2018 Cuma 11:42
Derbinin anahtarı ilk gol


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Pazar günü yapılacak yılın son derbisi için geri sayım sürerken, iki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda ilk golü atan ekip, sadece bir kez yenildi.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk yarısında olaylar sebebiyle yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, iki takım arasında ligde yapılan ve en az bir golün atıldığı son 24 maçın 19'unda ilk golü atan takım galip geldi, 4'ü berabere sonuçlandı.

Bu süre içinde sadece bir maçta ilk golü atan takım mağlup oldu. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Galatasaray deplasmanda oynanan müsabakada Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş daha sonra Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.


- 15 kez Galatasaray, 9 kez Beşiktaş öne geçti


Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son 24 karşılaşmada 15 kez sarı-kırmızılılar, 9 kez de siyah-beyazlılar öne geçti.

Sarı-kırmızılı takım öne geçtiği bu 15 maçtan 11'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, birinde yenildi. Beşiktaş ise 1-0'ı yakaladığı 9 maçtan 8'ini kazandı, 1'inde eşitliği bozamadı.


- İki gol kendi kalesine


İki takım arasındaki en az bir golün atıldığı son 24 lig maçında (tamamlanamayan derbi hariç) taraflar 2 kez ilk golleri kendi futbolcularından yedi.

BJK İnönü Stadı'nda 24 Mayıs 2009'da Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçta Galatasaraylı Mehmet Topal, aynı statta 26 Ağustos 2012'de oynanan ve 3-3 biten derbide ise yine Galatasaray'dan Melo ilk golleri kendi kalelerine attı.


- Maçlar

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde, golsüz bittiği için 2011-2012 sezonunda Lig Grubu'nun ilk yarısındaki maç ile 2013-2014 sezonun ilk yarısında olaylar nedeniyle tatil edilen ve 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, en az bir golün atıldığı son 24 lig maçının sonuçları ve ilk golü atan futbolcular şöyle:


TarihMaçSonuçİlk golü atanTakımı
17.09.2006 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 0Ümit KaranGalatasaray
03.03.2007Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1BoboBeşiktaş
29.09.2007 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 1Hakan BaltaGalatasaray
02.03.2008 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 0Mert NobreBeşiktaş
21.12.2008 Galatasaray-Beşiktaş 4 - 2Servet ÇetinGalatasaray
24.05.2009Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1Mehmet Topal (Kendi kalesine)Galatasaray
12.09.2009 Galatasaray-Beşiktaş 3 - 0Mustafa SarpGalatasaray
21.02.2010 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1Arda TuranGalatasaray
28.11.2010Galatasaray-Beşiktaş 1 - 2Guti HernandezBeşiktaş
30.04.2011Beşiktaş-Galatasaray 2 - 0Mehmet AurelioBeşiktaş
20.11.2011Beşiktaş-Galatasaray 0 - 0
26.02.2012Galatasaray-Beşiktaş 3 - 2Johan ElmanderGalatasaray
16.04.2012Beşiktaş-Galatasaray 0 - 2Felipe MeloGalatasaray
06.05.2012Galatasaray-Beşiktaş 2 - 2Felipe MeloGalatasaray
26.08.2012Beşiktaş-Galatasaray 3 - 3Felipe Melo (Kendi kalesine)Galatasaray
27.01.2013Galatasaray-Beşiktaş 2 - 1Emre ÇolakGalatasaray
22.09.2013Beşiktaş-Galatasaray 0 - 3 (Hükmen)
22.02.2014Galatasaray-Beşiktaş 1 - 0Selçuk İnanGalatasaray
04.01.2015Beşiktaş-Galatasaray 0 - 2Felipe MeloGalatasaray
24.05.2015Galatasaray-Beşiktaş 2 - 0Yasin ÖztekinGalatasaray
14.12.2015Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1Wesley Sneijder Galatasaray
08.05.2016Galatasaray-Beşiktaş 0 - 1Mario GomezBeşiktaş
24.09.2016Beşiktaş-Galatasaray 2 - 2Eren DerdiyokGalatasaray
27.02.2017Galatasaray-Beşiktaş 0 - 1Anderson TaliscaBeşiktaş
02.12.2017 Beşiktaş-Galatasaray 3 - 0 Cenk TosunBeşiktaş
29.04.2018Galatasaray-Beşiktaş 2 - 0Fernando RegesGalatasaray


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:42
  1. Beşiktaş
  2. derbi
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. İlk gol
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

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