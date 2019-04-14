Derbide korku dolu dakikalar! Dev maçta Muslera ile hava topuna çıkan Skrtel yerde kaldı.

Derbide 63. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı serbest atışta Skrtel, Muslera ile hava topuna çıktı. Sarı-kırmızılı kaleciyle çarpışan Skrtel bir anda yerde kaldı.



Her iki takım oyuncuları hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray sağlık heyeti sahaya koşarak girdi, müdahale etti.



Daha sonra Fenerbahçe sağlık ekibi, Slovak yıldıza ilk tedaviyi uyguladı.



(Skorer)

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