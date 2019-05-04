Derbide hava 22 derece olacak Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 22 derece olacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 22 derece olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Beşiktaş’ı ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda önemli bir müsabaka peki hava nasıl olacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, havanın da güzel olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu’nda parçalı bulutlu bir hava beklenirken, hava sıcaklığının ise 22 derece olacağı ifade edildi.

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