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Derbide gözler kalecilerde

- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kaleciler Karius ve Muslera'nın performansı, takımlarının alacağı sonuca önemli etki edecek- Siyah-beyazlı takımın file bekçisi, bu sezonki 13 resmi maçta 19 gol yedi- Bu sezon 19 resmi maçta kaleyi koruyan Muslera, 21 gole engel olamadı

30 Kasım 2018 Cuma 11:28
Derbide gözler kalecilerde


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşmalarda kaleyi korumaları beklenen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Alman kalecisi Loris Karius ile Galatasaray'ın 32 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon İngiltere'nin Liverpool takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Karius ile sarı-kırmızılılarda 8. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide göstereceği performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.


- Karius 2. kez derbide


Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, Galatasaray'a karşı forma giymesi durumunda Türkiye'de ikinci kez bir derbide sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kaleci, Beşiktaş formasıyla ligin 6. haftasında 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinde mücadele etti.

Karius, derbide oynaması durumunda ilk kez Galatasaray'a karşı forma giyecek.


- Karius, 13 maçta görev aldı


Karius, bu sezon 13 resmi karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini korudu.

Alman file bekçisi, Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada süre aldı.

Süper Lig'deki 9 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karius, 1 maçta kalesini gole kapatırken, 8 karşılaşmada toplam 10 gol yedi.

Siyah-beyazlı takımın kalecisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı ve 9 gole engel olamadı.


- Muslera'nın 38. derbisi


Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 37 derbide forma giydi.

Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet gördü.

Söz konusu maçlarda rakiplerin 36 golüne engel olamayan Muslera, 14 derbiyi gol yemeden bitirdi.

Muslera, Beşiktaş'a karşı 16'sı Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 17 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 18 gol yedi.


- Muslera, 19 maçta forma giydi


Muslera, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 19 resmi karşılaşmada da görev yaptı.

Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı ekiple 13 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasında kaleyi korudu.

Galatasaray'ın 7 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi aldığı Süper Lig'de 15 gol engel olamayan Muslera, 5 mücadelede kalesini gole kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon birer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşayan Muslera, kalesinde 5 gol gördü. 32 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 2'sinde meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel oldu.

Muslera, ayrıca sezon başında Akhisarspor ile yapılan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona erdikten sonra penaltılarda 6-5 kaybedilen TFF Süper Kupa maçında da kaleyi korudu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:28
  1. Beşiktaş
  2. derbi
  3. Fernando Muslera
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. Loris Karius
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. SÜPERLİG

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