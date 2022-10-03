  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Derbide dikkat çeken ayrıntı! Çok şaşıracaksınız...
Spor

Derbide dikkat çeken ayrıntı! Çok şaşıracaksınız...

Tüm dünyada aynı kullanılan devre arası 15 dakika olmalı kuralı Türkiye'de sınıfta kaldı. Neredeyse her hafta takımların en az 20 dakika ara yapması sosyal medyada taraftarların dikkatinden kaçmadı. Dün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında takımların 21 dakika sonra sahaya çıkması kuralın sorgulanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 14:40:00 -
Derbide dikkat çeken ayrıntı! Çok şaşıracaksınız...

Tüm dünyada aynı kullanılan devre arası 15 dakika olmalı kuralı Türkiye'de sınıfta kaldı. Neredeyse her hafta takımların en az 20 dakika ara yapması sosyal medyada taraftarların dikkatinden kaçmadı. Dün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında takımların 21 dakika sonra sahaya çıkması kuralın sorgulanmasına neden oldu.

Maçların devre arasında oyuncuların dinlenmesi ve taktik olarak verilen molanın süresi Türkiye'de daha uzun kullanılıyor. Genel kuralın 15 dakika olmasına rağmen Türkiye'de bu dakikanın çok üstüne çıkılması taraftarları isyan ettirdi.

DERBİDE 21 DAKİKA KULLANILDI

Dün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin devre arası tam tamına 21 dakika sürdü. TFF'nin göz yumduğu bu hatanın hemen hemen her maçta gerçekleştiği öğrenildi. UEFA'nın kesin olarak 15 dakika olmasını istediği aranın fazla kullanılması yetkilileri harekete geçirebilir. Türk taraftarlar bu konuyla ilgili "Türkiye'ye özel yeni futbol kuralı" şeklinde yorumlar yaptı.

 

Yeni Lider'e selam olsun...
Yeni Lider'e selam olsun...

Spor

Yeni Lider'e selam olsun...

Enerji krizinde stratejik ham madde! Türkiye'den kara elmas hamlesi: Doğal gaz krizine çare olacak
Enerji krizinde stratejik ham madde! Türkiye'den kara elmas hamlesi: Doğal gaz krizine çare olacak

Ekonomi

Enerji krizinde stratejik ham madde! Türkiye'den kara elmas hamlesi: Doğal gaz krizine çare olacak

Jorge Jesus sen ne yaptın? Derbide ilginç karar...
Jorge Jesus sen ne yaptın? Derbide ilginç karar...

Spor

Jorge Jesus sen ne yaptın? Derbide ilginç karar...

Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır? Evde doğal kolajen maskesi yapımı Saraçoğlu: İçen yaşlanmak nedir bilmiyor!
Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır? Evde doğal kolajen maskesi yapımı Saraçoğlu: İçen yaşlanmak nedir bilmiyor!

Kadın - Aile

Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır? Evde doğal kolajen maskesi yapımı Saraçoğlu: İçen yaşlanmak nedir bilmiyor!

Putin'e ‘yalvardı'" target="_blank">
Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Nükleer saldırı tehdidinden endişe duyuyorum! Putin'e ‘yalvardı'
Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Nükleer saldırı tehdidinden endişe duyuyorum! Putin'e ‘yalvardı'

Dünya

Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Nükleer saldırı tehdidinden endişe duyuyorum! Putin'e ‘yalvardı'

Yüzde yüz kasap köfte tarifi nasıl yapılır? Kasap köfte tarifi püf noktaları
Yüzde yüz kasap köfte tarifi nasıl yapılır? Kasap köfte tarifi püf noktaları

Gıda

Yüzde yüz kasap köfte tarifi nasıl yapılır? Kasap köfte tarifi püf noktaları

Kabuklarını atmayın, kelliğin çaresi onda! Saç ektirmeden kelliğe çözüm
Kabuklarını atmayın, kelliğin çaresi onda! Saç ektirmeden kelliğe çözüm

Kadın - Aile

Kabuklarını atmayın, kelliğin çaresi onda! Saç ektirmeden kelliğe çözüm

Yakacak yardımı başvurusu: Doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı ne kadar oldu?
Yakacak yardımı başvurusu: Doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı ne kadar oldu?

Ekonomi

Yakacak yardımı başvurusu: Doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı ne kadar oldu?

Rusya Avrupa'ya doğal gaz akışını kıstı! Küresel piyasalarındaki sıkışıklık 2023'te de devam edecek
Rusya Avrupa'ya doğal gaz akışını kıstı! Küresel piyasalarındaki sıkışıklık 2023'te de devam edecek

Dünya

Rusya Avrupa'ya doğal gaz akışını kıstı! Küresel piyasalarındaki sıkışıklık 2023'te de devam edecek

Ev yapımı pire ilacı: Pireden kurtulmanın kesin çözümü! Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır? Isırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor!
Ev yapımı pire ilacı: Pireden kurtulmanın kesin çözümü! Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır? Isırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor!

Yaşam

Ev yapımı pire ilacı: Pireden kurtulmanın kesin çözümü! Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır? Isırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23