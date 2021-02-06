Derbide bir ilk! Tarihe geçti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Muhammed, attığı golle adını tarihe yazdırdı. Yıldız oyuncu Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan ilk Mısırlı oyuncu oldu.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Muhammed, attığı golle adını tarihe yazdırdı. Yıldız oyuncu Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan ilk Mısırlı oyuncu oldu.
23 yaşındaki futbolcu ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray maçında ağları havalandıran 28. farklı ülke vatandaşı oldu.
Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, derbi maçta ilk 11'de görev aldı.
Mısır temsilcisi Zamalek'ten kiralanan 23 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı forma altında ilk 11'deki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.
Mustafa Muhammed geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Medipol Başakşehir maçında penaltıdan bir gol kaydetti.