Derbide 28 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi golsüz sona ererken; iki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan bir maç 28 yıl sonra golsüz sona erdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 0-0- sona erdi.

İlk yarıda Fenerbahçe daha etkili olurken; Beşiktaş son dakikalarda oyun üstünlüğünü ele geçirdi.

Son dakikalarda siyah-beyazlılar, net fırsatlardan yararlanamazken taraflar birer puana razı oldu.Bu sonuçla Beşiktaş 15, Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi.

Fenerbahçe ligin 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Beşiktaş ise Giresunspor'a konuk olacak.

1994-95 sezonundan bu yana bir ilk

Opta verilerine göre; 1994/95 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fenerbahçe derbisi golsüz sona ererken; o karşılaşmada da iki takımın başında yabancı teknik direktörler vardı (Christoph Daum & Tomislav Ivic).

Vodafone Park açıldığından bu yana Beşiktaş'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (5B 2M), bu deplasmanda ilk kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.