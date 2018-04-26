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"Derbi" şüphelisi 25 kişiyle ilgili yeni gelişme

Türk futboluna kara gece olarak düşen olaylı derbiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:49
"Derbi" şüphelisi 25 kişiyle ilgili yeni gelişme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de olduğu 25 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde devam ediyor

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 07:49
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Ziraat Türkiye Kupası
  3. Sarı Lacivertliler
  4. Fenerbahçe Ülker
  5. Anadolu Adliyesi
  6. Ziraat Kupası
  7. Ülker Stadı
  8. Şenol Güneş
  9. Fenerbahçe
  10. Beşiktaş
  11. Istanbul
  12. Fb

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