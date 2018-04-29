Derbi sonrası kavga çıktı! 3 yaralı
Galatasaray, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle tüm taraftarlara büyük bir sevinç yaşatırken Adana'da meydana gelen kavgada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.29 Nisan 2018 Pazar 22:18
Adana’da Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından taraftarlar arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
BIÇAK VE SOPALAR KULLANILDI
Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi Düğünler Caddesi’nde, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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