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Derbi sonrası kavga çıktı! 3 yaralı

Galatasaray, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle tüm taraftarlara büyük bir sevinç yaşatırken Adana'da meydana gelen kavgada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

29 Nisan 2018 Pazar 22:18
Derbi sonrası kavga çıktı! 3 yaralı

Adana’da Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından taraftarlar arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

BIÇAK VE SOPALAR KULLANILDI

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi Düğünler Caddesi’nde, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 22:18
  1. Adana
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
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  5. taraftar
  6. kavga
  7. Süper Lig

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