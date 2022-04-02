Derbi öncesi Aslan'a kötü haber! Kerem Aktürkoğlu sakatlandı!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Maça hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen sarı - kırmızılılar, yıldız futbolcusundan gelen kötü haberle adeta şoke oldu. Fenerbahçe derbisi öncesi, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, karşılaşmaya çok hızlı başladı ve 15 dakikada 2-0 öne geçti. Ancak sarı - kırmızılılar, yıldız futbolcusunun yaşadığı sakatlıkla adeta sarsıldı.

Galatasaray'da performansıyla bu sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçında sakatlandı.

KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

Mücadelenin 33. dakikasında sakatlanan Aktürkoğlu, kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlilerini beklemeye başladı. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini saha içinde yaptıkları Kerem için kenara değişiklik işareti yaptı.

SAĞ BALDIRINI TUTTU

Oyundan çıkmak için ayağa kalkan 24 yaşındaki futbolcu, sağ üst baldırını tutarak kenara geldi ve 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

44 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 11 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır