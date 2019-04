Derbi maçtan notlar

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray derbisinde, takımının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan derbide Yanal, geçen hafta MKE Ankaragücü karşısındaki 11'inden biri zorunlu iki ismi değiştirdi.

Yanal, Mauricio Isla'nın yerine Mathieu Valbuena, kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici'nin yerine ise Eljif Elmas'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Kalede Harun Tekin'i oynatan Ersun Yanal, savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Martin Skrtel, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahanın ortasında Mehmet Topal ve Tolgay Arslan'a görev veren Yanal, kanatlarda Valbuena ile Victor Moses'i oynattı. Santrfor arkasında Eljif Elmas görev yaparken, ileri uçta Roberto Soldado forma giydi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Volkan Demirel, Isla, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Andre Ayew, Miha Zajc, Jailson Marques Siqueira, Roman Neustaedter ve Sadık Çiftpınar oturdu.





- Bakan Kasapoğlu derbiyi izledi





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbi maçı izledi.

Kasapoğlu, protokol tribününde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selim Soydan ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Yılmaz Gökdel'le oturdu.

Öte yandan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da karşılaşmayı takip etti.





- Volkan Demirel 13 yıl sonra yedek





Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, Kadıköy'deki Galatasaray derbilerinde 13 yıl sonra yedek kulübesinde oturdu.

Volkan Demirel'in Kadıköy'deki son yedek kaldığı Galatasaray derbisi 22 Nisan 2006'da oynanmıştı. O karşılaşmada Fenerbahçe kalesini Rüştü Reçber korumuştu.

Daha sonra Kadıköy'deki 14 maçın tamamında Volkan Demirel oynamıştı.







- Dirar sağ bekte, Elmas ilk 11'de





Teknik direktör Ersun Yanal, sağ bek tercihini Dirar'dan yana kullandı.

Isla'yı yedek kulübesine çeken Yanal, bu bölgede Dirar'ı oynattı.

Ersun Yanal, genç futbolcu Eljif Elmas'ı da kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici'nin yerine sahaya sürdü. Eljif Elmas, 2 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.





- Tek eksik Mehmet Ekici





Fenerbahçe'de derbi öncesi tek eksik futbolcu Mehmet Ekici oldu.



Geçen hafta MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Mehmet Ekici, önemli maçta takımını yalnız bıraktı.







- Serdar Aziz eski takımına karşı





Fenerbahçe'nin devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Serdar Aziz, eski takımına karşı mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geçen Serdar, teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de görevlendirildi.



Serdar Aziz, sezonun ilk yarısında 2-2 biten derbide de Galatasaray formasıyla sahaya çıkmıştı.









- Alex ve takım arkadaşları derbide





Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ve sarı-lacivertli formayı giydiği dönemdeki takım arkadaşları, derbiyi birlikte izledi.

Alex'in yanı sıra eski Fenerbahçeli futbolcular Stephen Appiah, Mehmet Aurelio, Fabio Luciano, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Ali Güneş, Serdar Kulbilge de derbiyi tribünden takip etti.





- Can Bartu anıldı







Karşılaşma öncesinde, 83 yaşında vefat eden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu anıldı.

Okul açık kale arkası tribününde Can Bartu'nun dev bir posteri açıldı. Posterde Can Bartu'nun bir elinde futbol, bir elinde ise basketbol topu bulundu. Posterin altına ise "Sinyor Can Bartu" pankartı asıldı.

Fenerbahçeli oyuncular da sahaya "Can'ımız, ebediyen kalbimizdesin." pankartıyla çıkarken, Galatasaraylı taraftarlar da "Mekanın cennet olsun Can Bartu." pankartı açtı.

Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda ise iki takımın futbolcuları ve taraftarlar Can Bartu'yu alkışladı.

İki takım futbolcuları ısınmaya hazırlanan özel tişörtlerle çıktı.

Fenerbahçeli futbolcuların giydiği tişörtün üstünde Can Bartu'nun fotoğrafı yer alırken, Galatasaraylı futbolcuların, arkasında sonsuzluk işareti olan tişörtlerinin önünde ise Can Bartu ile sarı-kırmızılıların efsane ismi Metin Oktay'ın fotoğrafı bulundu.







- Tribünler tamamen doldu





Fenerbahçeli taraftarlar stadın tamamını doldurarak takımlarına büyük destek verdi.

Derbi biletlerini günler öncesinden tüketen taraftarlar, maç öncesi maraton tribününde dev bir "Lacivert ve sarı, Fenerbahçe bu alemin kralı" pankartını, ellerindeki sarı-lacivert kartonları kaldırarak açtı.

Stadın dört bir yanından da makinelerle konfeti şov yapıldı.