Derbi maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, bu sezonki performanslarından memnun olmadığını söyledi.

Siyah-beyazlı oyuncular Burak Yılmaz ve Domagoj Vida, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.

Pandemi sürecinde oyuncuların ne kadar formda kaldığının tartışılabilecek bir konu olduğunu belirten Burak, "Ben elimden geldiğince fit kalmaya çalıştım. Sıkıntılı bir 14 gün karantina sürecim de oldu. Onları atlatıp tekrar sahaya dönmek içimdeki futbol sevgisiyle alakalı. Üstümdeki sorumlulukla alakalı. Ben bu takımın kaptanıyım. Ama ne olursa olsun bunların yanında iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünmüyorum. Üçüncülük bize yakışmaz, dördüncülük bize yakışmaz. Bizim her zaman şampiyonluğa oynamamız gerekiyor. Şu anda önümüzde üçüncülük hedefimiz var. Bunu kovalayacağız." ifadelerini kullandı.

Kendi performansını ve derbiyi değerlendiren Burak, şöyle konuştu:

"Ben Kovid'den sonraki performansım adına mutluyum ama ne olursa olsun bu bize yetmez. Bize yakışmayan bir sezon geçiriyoruz. Bugün derbiydi kazandık mutluyuz. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın durumu önemli değildir, derbiler her zaman derbidir. Takımla bir tane antrenman yapabildim. Sadece 1 antrenman yaptım ve bugün oynadım. Aslında söylemek istediğim çok şey var. Dile getirmek istediğim çok konu var ama bugün yeri olduğunu düşünmüyorum. Gereksiz gündem yaratmak istemiyorum. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Okan abiyi Başakşehir camiasını tebrik ederim. İnşallah Allah bize de yaşatır o şampiyonluğu."





- Vida: "Çok önemli bir maç kazandık"

Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Vida ise derbiyi kazandıkları için çok mutlu olduğu belirtti.

Vida, "Çok önemli bir maç kazandık. Bu sezon Vodofone Park'ta oynadığımız son maçtı. Bu anlamda da önemliydi. Derbi maçlar duyguların yoğun yaşandığı maçlar oluyor. Ne yazık ki taraftarlarımız bugün burada bizimle değildi. Elimizden geleni yaptık, mücadele ettik. 3 puanı kazandık. Bu da mutluluk verici." ifadelerini kullandı.