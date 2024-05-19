Derbi maçı sonrası ortalık karıştı... 10 kişiyle gelen zafer! Rams Park'ta kazanan Fenerbahçe!
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Lider Galatasaray’a konuk olduğu maçta rakibini 1-0 yenerek puan farkını 3’e indirdi ve şampiyonluk umutlarını son haftaya bıraktı. Sarı-Lacivertliler’de 21. dakikada Djiku kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Lider Galatasaray’a konuk olduğu maçta rakibini 1-0 yenerek puan farkını 3’e indirdi ve şampiyonluk umutlarını son haftaya bıraktı. Sarı-Lacivertliler’de 21. dakikada Djiku kırmızı kart gördü.
18. dakikada sol kanatta topla buluşan Fred’in pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Szymanski, uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.
21. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Torreira, Djiku’nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.
35. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.
41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ters kanattan atağa katılan Fred’e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
49. dakikada Köhn’ün ortasında Icardi’nin tek vuruşunu savunma güçlükle uzaklaştırdı.
61. dakikada Mertens’in bıraktığı topa Köhn gelişine vurdu ve top farklı şekilde dışarı gitti.
63. dakikada Kerem’in pasında Mertens’ten önce araya giren Livakovic topa sahip oldu.
71. dakikada korner atışından gelen topta Köhn’ün uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Çağlar takımını öne geçirdi: 0-1
76. dakikada Tadic’in ortasında King’ten önce araya giren savunma topu uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Torreira’nın vuruşu auta gitti. Müsabakada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 yenilerek büyük bir kayıp yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, son haftada Konyaspor’a konuk olurken, Fenerbahçe evinde İstanbulspor’u ağırlayacak.