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Derbi cezaları onandı

- TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar ve sonrasındaki açıklamalar nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve sarı-kırmızılı futbolcu Ndiaye'nin cezalarını onadı- Kurul, Fenerbahçeli futbolcular Soldado ve Jailson'un da cezalarını onayladığını duyurdu

22 Kasım 2018 Perşembe 17:10
Derbi cezaları onandı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar ve sonrasındaki açıklamalar nedeniyle verilen cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından derbi maçla ilgili verilen cezalara yönelik itirazları görüştüğü belirtildi.

Kurulun, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira, teknik direktör Fatih Terim'in toplam 10 maç ve 79 bin lira, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın 8 maç ve 20 bin 800 lira, sarı-kırmızılı futbolcu Badou Ndiaye'nin de 5 maç ve 13 bin lira para cezalarını onadığı duyuruldu.

Galatasaray Kulübüne verilen 220 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.

Kurulun, derbide kırmızı kart gören Fenerbahçeli Jailson Marques Siqueira'nın 8 maç men ve 20 bin 800 lira ile Roberto Soldado'nun 6 maç men ve 15 bin 600 lira para cezasını da onadığı kaydedildi.

Tahkim Kurulunun, kulüplerin cezaların ertelemesine yönelik taleplerini de reddettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:10
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