Dera'da çatışma çıktı! Esed askerleri öldürüldü

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Suriye'nin güneybatısındaki Dera kentinde rejim militanları ile muhalifler arasında dün çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Esed rejimi tarafından Dera’da bombardıman düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Bombardımanın ardından yaşanan çatışmada muhalifler 4 Esed militanını etkisiz hale getirdi. Aynı zamanda 15 militan da yaralandı.

Bir kaynağın aktardığına göre, Rus güçleri Şehirdeki askeri gerilimin sona erdirilmesini görüşmek için Dera vilayetinden aşiret ve ileri gelenlerin temsilcileriyle görüşmelere başladı.

Middle East Monitor'ün aktardığına göre kaynak, Esed güçlerinin Dera’da yüzlerce roket güdümlü el bombası attığını da sözlerine ekledi ve saldırılar nedeniyle düzinelerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Dera'daki gerilimin tırmanmasından rejim güçlerinin sorumlu olduğunu vurgulayan kaynak, birliklerin "muhalefet gruplarını teslim olmaya zorlamak için bir taarruza geçtiğini" kaydetti.