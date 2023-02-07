Deprezede gözyaşlarıyla anlattı: Taş üstünde taş kalmadı, Allah rızası için yardım edin
7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremin adresi olan Kahramanmaraş Elbistan'daki son durumu ilçede yaşayan bir vatandaş aktardı. Depremzede vatandaş çok sayıda binanın yıkıldığını, havaların çok soğuk olduğunu, ısınamadıklarını belirtti. Yardım çağrısında bulunan vatandaş, 'Elbistan'da taş üstünde taş kalmadı. Allah rızası için yardım edin.' çağrısında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ikincisinin adresi Elbistan oldu. Elbistan ilçesi öğlen saatlerinde 7.6 ile sallandı. İlk depremin şokunu atlatamadan bir kez daha sallanan ilçede çok sayıda bina yıkıldı.
Elbistan'ı terk ediyorlar
Sosyal medyaya düşen bir görüntüde, Elbistan'ı terk ettiklerini söyleyen bir kadın, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Kar yağdığını, benzin alamadıkları için arabalarını da ısıtamadıklarını söyleyen kadın, telefonlarının şarjlarının bitmek üzere olduğunu vurguladı.
"Allah rızası için yardım edin"
Marketlerin yıkılan binaların altında kaldığını, beslenme sorunu yaşandığını kaydeden kadın, Malatya-Kayseri üzerinden yolların açık olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu. "Elbistan'da taş üstünde taş kalmadı. Allah rızası için yardım edin. Bebeklere mama, süt, ekmek, yok." diyen kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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