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Depresyonun sebebi sinüzit olabilir!

Sonbaharda çoğu kişide özellikle de hanımlarda depresyon görülüyor. Acaba sebebi sinüzit mi?

15 Kasım 2018 Perşembe 13:57
Depresyonun sebebi sinüzit olabilir!


Sinüzit soğuk havalarla birlikte daha çok görülen bir rahatsızlık. Peki özellikle sonbaharda ortaya çıkan halsizlik ve depresyonun sebebi sinüzit mi? diye soruyorsanız, anlatalım. Öncelikle kemerli burunlarıyla gurur duyan Temel'lerden sinüzüt illeti çekenler varsa bilsinler ki, maalesef sebeplerden biri o muhteşem burun!. Bunu biz söylemiyoruz, hekimler söylemekte.

İki çeşit sinüzit var

Sinüzit; yüz kemikleri arasında bulunan havalı boşlukların yani sinüslerin iltihaplanması sonucu meydana gelen enfeksiyon kaynaklı sağlık problemidir.

Sinüsler, soluduğumuz havayı nemlendirir, ısıtır, mikroplardan temizlenmesine yardımcı olur. Kafa kemiklerimizin hafifletilmesini sağlar ayrıca sesimizin karakteristik şekilde oluşmasında önemli bir rol oynar.

Burundaki tıkanıklık sonucunda sinüsler doğru şekilde havalanmazsa içlerinde bakteri ya da virüs birikir. Bu durum bakteriyel sinüzite sebep olabilir.

Sinüzit, hastada yol açtığı sorunların süresine göre ‘kronik’ ve ‘akut’ olmak üzere isimlendiriliyor.

Kronikleşmiş yani süreklilik taşıyan sinüzit, 3 aydan fazla sürerken, koyu renkli burun ve geniz akıntısı, yerleşmiş burun tıkanıklığı ve baş ağrısı olarak yaşanabilir. Kronik sinüzit ilaç tedavisine dirençlidir ve genellikle cerrahi olarak tedavi edilir.

Akut sinüzit ise; belirli dönemlerde ortaya çıkar, sarı ya da yeşil kanlı burun akıntısı, aralıklarla yaşanan yüz ve baş ağrısı, ateş, göz çevresinde ağrı belirtileri ile meydana gelir. Genellikle kısa süreli antibiyotik tedavisi ile hastanın şikayetleri düzelir.

SONBAHAR SİNÜZİTİ

Özellikle sonbaharda sıkça görülen nezle veya grip, 5-7 günden daha uzun süre devam ederse, yaşanan sağlık problemi çok yüksek ihtimalle sinüzittir, diye uyarıyor hekimler.

Ayrıca alerjisi olan hastalarda sonbahar mevsiminde sinüzite daha sıklıkla rastlanır.

Bu yüzden akut sinüzit kronikleşmeden mutlaka bir KBB hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir.

Burun kemiğinde eğrilik varsa dikkat!

Koyu renkli burun akıntısı, yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı problemleri 7 günden daha uzun süre devam ediyorsa, antibiyotik tedavisi 10-14 gün süreyle uygulanmalıdır.

Hasta uygulanan ilaç tedavisine rağmen fayda görmemişse, benzer sorunları yıl içinde yoğun olarak yaşıyorsa artık kalıcı tedavi için ameliyat düşünülür.

Bu merhalede hastanın mutlaka tomografi ile değerlendirilmesi gerekir. Ameliyata alınacak hastada burun kemik eğriliği ya da burun etlerinde büyüme gibi problemler de varsa bu sorunlar da ameliyat sırasında giderilebilinmektedir. Bilinmelidir ki burun kemiği eğriliği, sinüziti tetikleyen etkenlerden biridir.

Kirli hava ve sigara da etkiliyor

Sinüzit illeti çeken kişiler, sigara kullanıyorlarsa muhakkak bırakmalı.. Ayrıca kirli havanın hakim olduğu alanlarda, sigara dumanı basmış kahvehanelerde vakit geçirmekten önemle kaçınmalılar.

Kirli hava ve sigara, mukus artışına sebep olarak sinüsleri olumsuz şekilde tetikliyor.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 13:57
  1. sinüzit
  2. depresyon
  3. sinüzit çeşitleri

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