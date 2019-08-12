Depremzedelerin yaraları sarılıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, devletin, depremzedelerin yanında olduğunu belirterek çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından ekipler, vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede Türk Kızılay ve AFAD ekipleri, vatandaşların her türlü isteğine cevap verebilmek için 24 saat esasına dayalı görevlerini sürdürüyor. Stat çevresinde kurulan çadırlarda konaklayan depremzedeler, hayatlarının normale dönmesi için gün sayıyor.

Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların eksikliklerini gidermek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Devletin şefkatini vatandaştan esirgemediklerini dile getiren Karahan, çocuklara da psikolojik destek vererek onların yüzündeki gülümsemeyi arttırmayı hedeflediklerini anlattı.



Bölgede incelemelerin sürdürüldüğünü belirten Karahan, "6 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD koordinasyonunda iyileştirme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan AFAD ekipleri, oluşabilecek nakdi gereksinimler için 500 bin lira ödenek gönderdi. Devletimizin tüm kaynaklarını vatandaşımızın yüzünü güldürmek için kullanıyoruz." dedi.



Çardak ve Bozkurt ilçelerine 483 adet çadırın ulaştırıldığı bilgisini veren Karahan, şunları söyledi:



"Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 14 kurum ve kuruluşun katkısıyla sürdürülüyor. 475 personelin görev aldığı çalışmalarda 44 araç, 27 ambulans, 2 sıcak yemek aracı, 4 jeneratör ve 1 helikopter kullanılıyor. İhtiyaca göre barınma, beslenme ve yaşam malzemelerinin sevk edildiği bölgede toplamda 50 kişilik 25 ekiple hasar tespit analizleri yapılıyor. Bölgede, depremi yaşayan vatandaşlara destek olmak için 10 kişilik psikososyal destek ekibi çalışırken Denizli, Afyonkarahisar, İzmir ve Isparta'dan 55 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı da alanda görev alıyor. Sahada koordinasyonun bir merkezden sağlanması için iki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede yerini aldı."