Depremzedelerin battaniyelerini satan şahıstan pes dedirten savunma

İzmir'de, 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda yardım kuruluşu depremzedelere barınma, giyecek, yiyecek ve hijyen malzemesi yardımında bulundu. Deprem bölgelerinde ücretsiz dağıtılan AFAD battaniyelerini parayla satan bir kişi ise, cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki kişinin Basmane'de hurdacılık yapan Zeki Özçakı olduğu belirlendi.

Gazetecilere konuşan Zeki Özçakı, deprem bölgesinden 3 bine yakın battaniye aldığını belirterek, "Bunlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yanında bulunan çöp bölgesinden alındı. Ben kendim gidip almadım, oradaki çöpleri toplayan kişiden aldım. Ben hurdacılık yaptığım için, bunları çöpten toplayan kişiler beni aradı; 'Ağabey elimde böyle bir malzeme var, alır mısın?' dediler. Biz de gittik, gördük yerinde. Arabaya yığdık, 3-5 TL karşılığında aldık. Üzerine de 1-2 TL fark koyup satıyorum. Yasal olmayan, yasak olduğunu bildiğim bir şeyi ben kapımın önüne koyup satar mıyım burada" dedi.