Depremzedeler köy tipi evlerine kavuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bulutlu Mahallesi'nde başlanan yapıların inşası tamamlandı.

İnşası tamamlanan 20 adet ahırlı toplam 26 köy evi, Çolaklı mahallesi 2 adet köy evi ve Gelincik Tepesi’nde yapılan 1’inci etap 38 konut ve 3’üncü etap 15 konut teslimi için Gelincik Tepesi’nde kura töreni düzenlendi.

Düzenlenen kura çekimi ile konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Törende açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.

Gelincik Tepesi’ni, fiziki ve jeolojik olarak zemin etüdünün sağlam olmasından dolayı tercih etmelerini söyleyen Güder, "Burada sadece 1’nci etap yerinde 650 bin metreküp hafriyat çıkarıldı. Burada ciddi bir emek harcandı. İnşallah burada kısa sürede eğitim alanlarının temeli atılacak. İbadet alanları ile sosyal tesisleriyle inşallah burası Malatya’nın en güzel yerleşkelerinden bir tanesi olacak." dedi.

Battalgazi’ye güzel bir alt merkez kazandırıldığının altını çizen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “24 ocak depreminin üzerinden epey bir zaman geçti. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutlarının hızlı bir şekilde bitirilmesi talimatını vermişti. Fakat Gelincik Tepesi’ndeki zemin etüdünün kayalık olması ve hak sahiplerinin belirlenmesi süreci uzun sürdüğü için nasip bugüneymiş. Gelincik Tepesi, güzel bir kompleks olmuş. Sosyal tesisleriyle, çocuk alanlarıyla tatil köyünü andıran bir havası var. Battalgazi’ye güzel bir alt merkez kazandırılmış." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, deprem sonrası vatandaşların talebine göre evlerin ve ahırların yapıldığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan yatırım ve hizmetlerle Malatya’yı yeniden inşa ettiklerinin altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, çekilen kuraların hayırlı olmasını diledi.

Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin deprem ve Coronavirus sürecininin aynı anda yaşamalarına rağmen, konutların teslimatında herhangi bir gecikme yaşanmadığını kaydetti.





