  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu

Yeni belediye başkanı ifşa ettirdi! CHP’nin yönettiği belediyede şoke eden itiraf

Bahçeli, o sözlerine çok sert tepki göstermişti! Bakan Şimşek’ten flaş açıklama geldi

Saatlerdir devam ediyor! Ekrem’den kesintisiz çile

Otel detayı ortaya çıktı! Uğur Dündar reddetti, aile ifşa etti

AK Parti’den, seçim sonrası olay hamle! İşte AK Parti bu

Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı! ''Arap Birliği harekete geçmeli''

Dikkat buyurun domates, patates demiyoruz! İsrail’e silah satan Almanya’yı da protesto etsenize!

Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’den olay “seçim” çıkışı! Bu iddia çok ama çok konuşulur

Rezilliğin böylesi! CHP'li başkan Öcalan'ın fotoğrafının altında DEM'lenmiş!
Ekonomi Depremzedeler konutlarına kavuşmaya devam ediyor! ‘Evi gördüğümde dondum kaldım’
Ekonomi

Depremzedeler konutlarına kavuşmaya devam ediyor! ‘Evi gördüğümde dondum kaldım’

Yeniakit Publisher
2024-04-23 15:00:00 -

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Hataylı Sözer ailesine yeni evlerini teslim etti.Anahtarları teslim edilen yeni yapılan evlerini çok beğendiklerini belirten Sözer, “Her şeyimizi düşünmüşler. Sen kendi evini kurduğun zaman bile herhangi bir şeyi unutabilirsin, ancak, burada unutmamışlar. Evi gördüğümde dondum kaldım.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Hataylı Sözer ailesine yeni evlerini teslim etti. Depremin ardından bölgede çok yoğun çalışmalar başladığını ifade eden Sümeyya Sözer, “Devletimizin arkamızda olduğunu anladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızdan Allah bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımıza da rabbim uzun ömürler versin.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki,“Sümeyya ablamızın duası da mutluluğu da her şeye bedel. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; bütün gücümüzle afetzede vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan ve bir yılda yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımı ise devam ediyor. Ayrıca, 4 bin 333 köyde de çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürüyor. Depreme Hatay’daki köy evlerinde yakalanan Sözer ailesi de çelik karkastan yapılan evlerine kavuşan ailelerden biri oldu. Depremin ardından bölgede çok yoğun çalışmalar başladığını ifade eden Sümeyya Sözer, “Devletimizin arkamızda olduğunu anladık.” dedi.

“HER ŞEYİMİZİ DÜŞÜNMÜŞLER”

Anahtarları teslim edilen yeni yapılan evlerini çok beğendiklerini belirten Sözer, “Her şeyimizi düşünmüşler. Sen kendi evini kurduğun zaman bile herhangi bir şeyi unutabilirsin, ancak, burada unutmamışlar. Evi gördüğümde dondum kaldım. ‘Bundan daha iyisi yok.’ dedim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızdan Allah bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımıza da rabbim uzun ömürler versin.” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesinde her bir afetzede kardeşimizin yüzü gülene kadar durmak, yorulmak yok” dedi. Hatay’da Sümeyya Sözer’in yeni yuvasına kavuştuğunu kaydeden Bakan Özhaseki, “Sümeyya ablamızın duası da mutluluğu da her şeye bedel. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; bütün gücümüzle afetzede vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23