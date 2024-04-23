Depremzedeler konutlarına kavuşmaya devam ediyor! ‘Evi gördüğümde dondum kaldım’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Hataylı Sözer ailesine yeni evlerini teslim etti. Depremin ardından bölgede çok yoğun çalışmalar başladığını ifade eden Sümeyya Sözer, “Devletimizin arkamızda olduğunu anladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızdan Allah bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımıza da rabbim uzun ömürler versin.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki,“Sümeyya ablamızın duası da mutluluğu da her şeye bedel. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; bütün gücümüzle afetzede vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan ve bir yılda yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımı ise devam ediyor. Ayrıca, 4 bin 333 köyde de çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürüyor. Depreme Hatay’daki köy evlerinde yakalanan Sözer ailesi de çelik karkastan yapılan evlerine kavuşan ailelerden biri oldu. Depremin ardından bölgede çok yoğun çalışmalar başladığını ifade eden Sümeyya Sözer, “Devletimizin arkamızda olduğunu anladık.” dedi.

“HER ŞEYİMİZİ DÜŞÜNMÜŞLER”

Anahtarları teslim edilen yeni yapılan evlerini çok beğendiklerini belirten Sözer, “Her şeyimizi düşünmüşler. Sen kendi evini kurduğun zaman bile herhangi bir şeyi unutabilirsin, ancak, burada unutmamışlar. Evi gördüğümde dondum kaldım. ‘Bundan daha iyisi yok.’ dedim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızdan Allah bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımıza da rabbim uzun ömürler versin.” ifadelerini kullandı.

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“AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesinde her bir afetzede kardeşimizin yüzü gülene kadar durmak, yorulmak yok” dedi. Hatay’da Sümeyya Sözer’in yeni yuvasına kavuştuğunu kaydeden Bakan Özhaseki, “Sümeyya ablamızın duası da mutluluğu da her şeye bedel. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; bütün gücümüzle afetzede vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.